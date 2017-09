De opmerkelijke woordcombinatie 'veels te groot' levert opmerkelijke discussies op

Ik was daar laatst getuige van, toen een bekend taalkundige een probleem aan de orde stelde op Facebook. Hij merkte op dat de constructie 'veels te groot' taalkundig maar iets geks was: het woord 'veels' komt alleen maar voor in combinatie met 'te,' en wat doet die 's' daar?

Lees verder na de advertentie

U zult meteen denken dat er een discussie ontbrandde over de vraag of het nu goed of fout was, maar dat speelde geen enkele rol. Toen enkele collega-taalkundigen zich ermee bemoeiden werden er binnen de kortste keren vermeldingen in handboeken en andere studies uit de vorige eeuw boven water gehaald, een discussie uit een negentiende-eeuws tijdschrift, tot en met een recent artikel van een Nederlandse taalkundige die had opgemerkt dat de '-s' vaak wordt gebruikt om bijwoorden te maken met een informeel of emotioneel karakter (zoals 'frisjes').

Je kunt de kwestie van twee kanten bekijken: ten eerste, waar komt dat 'veels te groot' vandaan? Kandidaten zijn een indogermaanse oorsprong (het Gotisch kent al het woord 'filaus'), een naamval van 'veel', of een overtreffende trap (de vormen 'veel - veelder - veelst' zijn in het verleden wel aangetroffen).

Het tweede perspectief is: hoe zit het in elkaar? Om dat te bepalen werden er vreemde gevallen beproefd. Welk van de volgende drie gevallen is volgens u het beste: 'veel en veels te groot', 'veels en veels te groot' of 'veelst en veelst te groot'?

Ook een taalvraag? Mail p.a.coppen@let.ru.nl

Lees hier eerdere edities van onze taalrubriek

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.