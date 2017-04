De opera krijgt een stemmenspecialist

Het roept herinneringen op aan Ann Goldstein. De nieuwe, weinig communicatieve directeur van het Stedelijk Museum meed na haar benoeming destijds angstvallig de pers. Tussen haar en Amsterdam kwam het nooit meer goed.

Op Goldsteins stoel zit nu Beatrix Ruf. Misschien dat zij Sophie de Lint kan bijpraten over hoe je als ‘Zwitserse’ (beide dames hadden in Zwitserland hun opleiding en carrière) op een toppositie in de Nederlandse kunstwereld kunt aarden.

Bij gebrek aan beter struinen journalisten nu het internet af op zoek naar snippers informatie over de onbekende De Lint. Veel vinden ze niet, en dus lees je nu overal dat ene zinnetje uit een Zwitserse krant waarin stond dat ze soms ‘kil’ kan overkomen, en ‘licht ontvlambaar’ zou zijn. Dat krijg je ervan. Er is ook maar één officiële foto, die in alle kranten stond en ook nu weer hier bovenaan te zien is. Als je goed zoekt, kom je op internet nóg een foto tegen. Daarop is De Lint te zien met Calixto Bieito, de Spaanse schandaalregisseur. Amsterdam is gewaarschuwd.

Er is redelijk open en positief gereageerd op De Lints benoeming. Al lees je tussen de regels wel door dat de overgang van Pierre Audi (‘een bevlogen kunstenaar’) naar De Lint (‘een zakelijke manager’) wellicht een heel grote is. Anderen vinden het juist goed dat er een manager komt die niet net als Audi zelf regisseert en dus vaker op honk te vinden zal zijn om de boel te runnen. Dat doet ze nu bij de Opera van Zürich, waar ze als Operndirektorin verantwoordelijk is voor het casten van zangers en dirigenten. Die functie noemen ze in Amsterdam Hoofd Artistieke Zaken. Daar heeft Audi de titel van directeur. Beetje verwarrend die verschillende terminologie. In Zürich moest De Lint als ‘tweede man’ samenwerken met een Intendant, een Kaufmännerischer Direktor en een Generalmusikdirektor.

In hoeverre De Lint met haar intendant Andreas Homoki in Zürich kon sparren over de sei­zoens­pro­gram­me­ring is onbekend

Stemmenspecialist In Amsterdam krijgen we dus een echte stemmenspecialist, iemand die een enorm netwerk heeft én een grote repertoirekennis. Toen Audi in 1987 begon was hij geen van drie. Maar Audi zette DNO wél op de kaart als internationaal gewaardeerd operahuis waar spannende zaken te beleven zijn. In hoeverre De Lint met haar intendant Andreas Homoki in Zürich kon sparren over de seizoensprogrammering is onbekend. Zürich kent een repertoiresysteem, er zijn dus tot wel vijf verschillende titels per maand te zien. Dit seizoen toont Zürich vier Mozarts, vier Verdi’s, zeven andere ‘Italianen’, drie Franse titels, twee barokopera’s, één Wagner, één operette, Trojahns ‘Orest’ (die in Amsterdam in wereldpremière ging) plus Haydns ‘Orlando Paladino’. Die laatste wordt geregisseerd door Jetske Mijnssen, die volgend seizoen in Zürich een nieuwe ‘Idomeneo’ mag doen. Contact met Nederlandse operaprofessionals heeft De Lint dus al gehad. Ondertussen programmeerde Audi, zoals dat gaat bij de opera, al jaren vooruit. De Lints eerste echte seizoen is dat van 2020/21. Dan zal ze ongetwijfeld al met de pers gepraat hebben en weten we waar ze met DNO heen wil.

