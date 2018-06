De openingsdag van Pinkpop is een prettig weerzien met Pearl Jam

Op deze 49ste editie van het oudste popfestival van Nederland viel allereerst op dat de gitaar terug is. Zeker op de openingsdag. Zélfs Bløf stond op podium als echte rockband. Ze overtuigden met een fraaie cover van The Scene’s ‘Iedereen is van de wereld’, en Paskal Jakobsen en de zijnen hadden genoeg hits meegenomen om het publiek te onderhouden.

De gitaren gierden verder welig bij het mooi gedragen Snow Patrol, het allesverwoestende The Last Internationale, het gedateerde The Offspring en natuurlijk, met als overweldigend slot van een toch enigszins tamme openingsdag - Pearl Jam.

Halflege tent? Donnie geeft geen moer. Bovendien is er zo tenminste zo wat ruimte om te dansen op z’n frisse electrofunk. We hadden het over gitaren: ook Donnie had er eentje meegenomen, die lekker hard overstuurd zijn beats kracht bijzette. Ook al kon de blonde feestrapper het gaandeweg prima zonder, terwijl hij voor het, sorry, de fenomeen voor het aanstekelijkste feestje op de eerste Pinkpopdag zorgde.

Nee, dan Donnie: de Amsterdamse rapper/stijlicoon Donnie voelde zich duidelijk een stuk meer thuis op Pinkpop. In een matig gevulde en veel kleinere Stage 4, maar toch. Met het in wodka gedrenkte DNA van De Jeugd van Tegenwoordig ging Donnie er vol voor, geholpen door een aangeboren bravoure.

Nu was dat misschien niet eens zo erg geweest, als hij zich niet zo plichtmatig had bijgestaan op dat grote podium. Het publiek gaat inderdaad toch wel los, maar het had wel wat meer uit hem zelf mogen komen.

Kleine begon al niet lekker – met 25 minuten vertraging, naar verluidt door drukte op de weg, maar de rapper nam niet de moeite excuus te maken. Er was met lichtblokken, vlammenwerpers en gouden glitterconfetti duidelijk moeite gestoken in zijn show, maar zelf raakte hij al na twee nummers buiten adem. Eenmaal aangekomen bij uitsmijter ‘Drank & Drugs’ kon hij zijn eigen teksten al helemaal niet meer volgen.

Over Pearl Jam zo meer. Eerst over hoe twee lefgozers uit Amsterdam zich schijnbaar lieten intimideren door al die gitaren op het affiche. Zowel Lil Kleine als Donnie moeten het gevoel hebben gehad daar toch ook wat mee te moeten - met wisselend resultaat.

Pearl Jam

Het was wellicht een wat vreemd voorafje voor Pearl Jam , maar nog gekker was die lomp rammende EDM van Oliver Heldens in de tent náást het podium, enkele minuten voordat de Amerikaanse rockband aan zou treden - Pinkpop blijft voor elk wat wils.

Afijn, Pearl Jam op Pinkpop. Toch best een dingetje. Hun show uit 1992 heet het meest legendarische Pinkpop-optreden ooit te zijn, en frontman Eddie Vedder was zich vanavond bewust van de historie. Zo droeg Vedder niet voor niets hetzelfde bruingroene Tivoli-shirt als destijds. “Hello Pinkpop, we meet again”.

Diep in de show blikte hij nog even kort terug op die ook voor hen memorabele show, en vertelde het publiek dat hij diezelfde dag de cameraman van destijds had ontmoet, in wiens camera-arm hij was geklommen om vanuit daar zijn historische sprong in het publiek te wagen.

Dat soort capriolen zaten er vanavond op Pinkpop niet in. Vedder is inmiddels 53, maar dat weerhield hem er niet van zich doldriest helemaal in het zweet te werken voor zijn publiek.

De band koos voor een vurige aftrap: ‘Corduroy’, ‘Why Go’ en ‘Evolution’ aan het begin, waarna de teugels iets werden gevierd. De spanningsboog was compleet anders dan de twee Ziggo Dome-shows eerder deze week – deze keer schoot het tempo flink heen en weer. Dan weer het agressieve ‘Can’t Deny Me’, gevolgd door het mooi gedragen ‘Given to Fly’, om erna weer verder te denderen: het was een beetje hollen en stilstaan.

Lees verder na onderstaande afbeelding.

Frontman Eddie Vedder van de band Pearl Jam. © Maarten Hartman

Ondertussen nam en kreeg gitarist Mike MCcCready alle ruimte voor zijn uitzinnige gitaarspel – soms voerde hij het abstracte net wat té ver door, duikend in zijn versterker, trekkend aan zijn snaren om er net nog wat meer herrie uit te krijgen.

Nee, heel makkelijk maakte Pearl Jam het Pinkpop niet. Maar dat hoeft ook niet altijd, als je zó goed bent. Vedder, minder spraakzaam dan eerder deze week, weet wat hij aan Pinkpop heeft, en andersom ook. Zalving door muziek, en dat mag soms best een beetje stekelig zijn.

Nee, heel makkelijk maakte Pearl Jam het Pinkpop niet. Maar dat hoeft ook niet altijd, als je zó goed bent

Na een mooi opgebouwd ‘Betterman’ (en een vreemd geplaatst ‘Lukin’) vormde een geweldig uitgesponnen ‘Porch’ de afsluiter van de reguliere set. Na een korte pauze schalden de galmende bastonen van ‘Jeremy’ over het veld, en was iedereen direct weer bij de les. Dat deden ze al mooi, maar het was vooral de emotie die Vedder vervolgens uit zijn tenen wist te persen en in ‘Black’ stopte waarmee dat de band boven zichzelf wist uit te stijgen.

De samenzang met het publiek tijdens ‘Alive’ deed vervolgens de rest, waarbij de band nauwelijks meer boven die 60.000 meezingende kelen uitkwam. Wederom zorgde de band uit Seattle voor duizenden prachtige Pinkpop-herinneringen.

En met welk nummer had Pearl Jam vervolgens deze in gitaargeluid gedrenkte eerste Pinkpopdag beter kunnen afsluiten dan Neil Youngs ‘Rockin’ in the Free World’?