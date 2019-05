De opening van het Holland Festival dendert nog lang na

Krakend worden snaren aangestreken, langzaam bloeit een melodie op. Verspreid over het meterslange podium staan houten kisten, een piano en een megafoon op poten. In houtskool getekende explosies zijn te zien op de achterwand, een processie komt op gang. Welkom bij circus Kentridge.

De 72ste aflevering van het Holland Festival opende in aanwezigheid van het koningspaar met William Kentridge' nieuwste creatie: ‘The Head and the Load’. Dit monument voor de Afrikanen die dienden in de Eerste Wereldoorlog, voor hen die geen naam hadden maar een nummer waren, beleefde vorig jaar zijn première in Tate Modern, Londen.

Kentridge’ handtekening is uit duizenden herkenbaar, zacht van karakter en met een zweem van poëzie

Tekenaar, bedenker van installaties, muziektheatermaker, operaregisseur: de Zuid-Afrikaanse kunstenaar en associate artist van de huidige festivaleditie heeft een breed portfolio. Kentridge’ handtekening is uit duizenden herkenbaar, zacht van karakter en met een zweem van poëzie. De politiek en het koloniale verleden van zijn thuisland Zuid-Afrika vormen immer een belangrijke inspiratiebron.

Kijken we links op het podium in Theater Amsterdam, dan gebeurt er rechts alweer wat. Concentreren we ons op de spreker in het midden, dan wordt elders een rituele dans uitgevoerd. In The Head and the Load is er ruimte voor ritme, snelheid en contemplatie. De flarden tekst, van Tristan Tzara in het Zoeloe tot Kurt Schwitters’ ‘Ursonate’, vliegen je om te oren, voorzien van een dot energie die de voornamelijk zwarte Afrikaanse performers met zich meebrengen.

Met zijn muzikale compagnon Philip Miller vormt Kentridge twee handen op een buik. Hun projecten zijn talrijk, hun taal is prikkelend verstrengeld, zo ook in deze nieuwe creatie, waarin de uitvoerders in een uitgekiende choreografie het podium bespelen en bezingen - wat een stemmen! De muziek is een vlotte mix van Schönberg, Afrikaanse liederen en een zoete wals van Kreisler.

Snippers beeld en flarden tekst, door muziek ondersteund, richten de aandacht op het verleden. Kentridge en de zijnen creëerden totaaltheater, een voorstelling die is opgebouwd uit fragmenten, zo geordend en met de juiste afwisseling van zwaar en licht dat een gevoel van eenheid ontstaat. Een dramatisch onderwerp is op menselijke maat gesneden, en dendert nog lang na in het hoofd.

‘The Head and the Load’: herhaling donderdag en vrijdagavond om 20.30 uur in Theater Amsterdam. Info: www.hollandfestival.nl