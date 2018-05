De openbaringen laten wel lang op zich wachten in 'Beta ball'

De play-offs in het Amerikaanse basketbal zijn in volle gang en begin volgende maand zal de volgende kampioen worden gekroond, de opvolger van de Golden State Warriors. Het team van blikvanger Stephan Curry was in 2015 ook al de beste. In 2016 verloor het de finale van Cleveland. Curry en de Warriors hebben met hun spelwijze het Amerikaanse profbasketbal veranderd.

Ooit was Golden State uit Californië het lachertje van de NBA. Inmiddels is het een van de beste teams uit de basketbalgeschiedenis. In 'Beta ball - how Silicon Valley and science built one of the greatest basketball teams in history' traceert schrijver Erik Malinowski het startpunt van de omwenteling.

De opbouw van dit boek is logisch. Er is een team dat avond aan avond in de pan wordt gehakt, de moegestreden eigenaar verkoopt het zaakje, de nieuwe eigenaren stellen frisse mensen aan, die met nieuwe ideeën en nieuwe werkwijzen op de proppen komen. En dan kijk je hoe het gaat. Meestal verandert er weinig, omdat de ideeën slecht zijn of het geduld er niet is bij de nieuwe eigenaar, die de boel weer van de hand doet, waarop de hele riedel weer van voren begint. Je leest er dan vrijwel nooit een boek over.

In 2010 kopen Joe Lacob en Peter Gruber de Warriors voor 450 miljoen dollar. Zes jaar later taxeert Sports Business Journal de club op 1,6 miljard dollar

In Oakland, waar de Warriors hun thuiswedstrijden spelen, is dat anders gegaan. In 2010 kopen Joe Lacob en Peter Gruber de Warriors voor 450 miljoen dollar. Lacob is groot geworden in de techindustrie van Silicon Valley en Gruber is een beroemd man in Hollywood. Zes jaar later taxeert Sports Business Journal de club op 1,6 miljard dollar.

Roer om De eigenaren beseffen in 2010 dat het anders moet en schakelen de hulp in van vooruitstrevende bedrijven en ze stellen mensen aan die baanbrekend durven zijn en die moedige besluiten durven nemen. Hun werkwijze is gestoeld op de manier waarop technologische start-ups in Silicon Valley worden gerund, zoals ooit Apple, Google en Amazon begonnen. In 'Beta ball' duurt het lang voordat Malinowski de belofte van zijn titel inlost. Hij vertelt allereerst uitgebreid over de wedstrijden, de aan- en verkoop van spelers en over het samenstellen van het team. We weten dan al gelukkig wel dat het trainingsregime van Stephan Curry erop is gericht zijn cognitieve besluitvorming te verbeteren. Maar de beloofde wetenschappelijke openbaringen laten op zich wachten. Twee zaken worden wel concreet. Ten eerste leerde Golden State al snel uit de data dat het toch slim was om vooral te proberen te scoren via de moeilijke driepunters (precies iets wat Curry al goed kon) en ten tweede dat de kennis van een klinisch neuropsycholoog waardevol was. Het optimaliseren van het rust- en slaapgedrag zorgde voor betere prestaties en minder blessures. © rv