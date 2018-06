De ondergesneeuwde verhalen van Belgische verpleegsters tijdens WO I verdienen een plaats

Scholen Lees verder na de advertentie Het beeld is vaak dat er aan het front in West-Vlaanderen vooral Britse verpleegsters werkten, nauwelijks Belgische. Maar zo was het niet. Ik heb archieven teruggevonden van vier verpleegstersscholen die begin 20ste eeuw werden opgericht in Antwerpen en Brussel. Dan blijkt dat vóór de oorlog zo'n 4500 verpleegsters zijn opgeleid en tijdens de oorlog nog eens 1800. Dat zijn toch zeker 6000 Belgische vrouwen. En er zijn er minstens 800 in de fronthospitalen actief geweest.

Waardering Verpleegsters kwamen aanvankelijk vooral uit de lagere sociale klasse. Het beroep kreeg in en door de oorlog iets meer status. Er dienden zich toen ook gegoede dames aan die voor gewonden wilden zorgen. Ook artsen, die nogal neerkeken op verpleegsters, kregen voor het werk meer waardering. Helaas ebde die emanciperende werking na de oorlog weer weg. Het idee bleef toch dat verpleegsters er waren om artsen te dienen. Ruim vier jaar maakte ze bijna dagelijks notities over haar werk en de oor­logs­om­stan­dig­he­den

Aangrijpend Ik heb de verpleegsters een gezicht willen geven. Een belangrijke bron was het dagboek van de in 1881 in Sint-Gillis geboren Jane de Launoy. Waarschijnlijk heeft ze nooit een officieel diploma gehaald, maar ze ging toch in december 1914 als verpleegster aan de slag in hospitaal L'Océan in De Panne. Ruim vier jaar maakte ze bijna dagelijks notities over haar werk en de oorlogsomstandigheden. Het zijn aangrijpende kleine verhalen die de Grote Oorlog heel dichtbij brengen. Erich Remarque zei al dat je pas in het hospitaal ontdekt wat oorlog is, dat dat de plaats is van het echte lijden. Het hospitaal is het tweede slagveld. Daar wordt strijd gevoerd om gewonden er bovenop te helpen, zodat ze terug kunnen naar dat eerste slagveld.

Improvisatie De frontverpleegsters werden geconfronteerd met vreselijke wonden die zij vaak nog nooit hadden gezien: gescheurde nieren, doorboorde longen, afgerukte ledematen. Er waren veel amputaties, dat maakte indruk. Het werk was voor een deel improvisatie en al doende leren. Veeleisend en erg vermoeiend.

Wassen Hygiëne was een onderwerp dat al in de vooroorlogse opleiding van verpleegsters aan bod kwam. Maar voor patiënten was het niet altijd evident. Gewassen worden, dat gebeurde alleen bij geboorte en overlijden, zeker als het om het gebied onder de gordel ging. Dat was een uitdaging voor verpleegsters. Vergeet niet: die gewonden waren voornamelijk soldaten, simpele boerenjongens. Rijkere Belgen hadden meestal leidinggevende functies en hoefden niet in de gevaarlijke eerste linies te vechten of wacht te lopen.