De nieuwste blikvanger van Rotterdam is een spiegelende bloempot

Het eerste schetsje voor het nieuwe kunstdepot van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam kan architect Winy Maas van het bureau MVRDV niet laten zien. Dat is er eigenlijk niet, want een kommetje met suikerklontjes dat op tafel stond toen hij met zijn team aan het sparren was over de vorm van het gebouw, bracht hem op het idee.

Een ‘lief bolletje’ maar wel met ‘presence’. Zo omschrijft Maas zijn ontwerp tijdens een rondleiding voor journalisten door het depotgebouw, waarvan de contouren nu duidelijk zichtbaar zijn. Het hoogste punt van het 39,5 meter hoge gebouw, dat over twee jaar in gebruik wordt genomen, is bijna bereikt en een deel van de gevel is al bekleed met spiegels. Zelfs al is Depot Boijmans half af, is het een blikvanger. Alleen al door de vorm, die het meteen de bijnaam ‘de bloempot’ bezorgde. Waar directeur Sjarel Ex van Boijmans het eerste museumdepot ter wereld dat permanent open zal zijn voor het publiek, aanduidt als ‘depot’ met de klemtoon op de e, legt de architect net als de Rotterdammers het accent op de o. DePot, dat bekt ook lekker.

Buren niet in de schaduw

Na de eveneens door MVRDV ontworpen Markthal krijgt Rotterdam er met dit openbare kunstdepot weer een spectaculair gebouw bij. Maar het is niet zo dat hij die opvallende vorm daarom heeft gekozen. Die heeft wel degelijk een functie, zegt Maas. “We wilden het omliggende Museumpark zoveel mogelijk intact laten door de voetprint zo klein mogelijk te houden. Het gebouw moet niet zo hoog worden dat het terras bij de buren in de schaduw zou komen te liggen. Dan kom je uit bij een komvorm. Een rond gebouw is ook uitnodigend, omdat je om de hoek kunt kijken.”

De diameter op de grond is veertig meter, bovenin zestig meter. Op het dak komen een restaurant met terras en een tuin met 75 bomen, voornamelijk berken. De spiegelende gevel helpt ook om het gebouw te ‘verzoenen’ met de aangrenzende gebouwen en groene omgeving, zegt Maas. Door de spiegeling lijkt het park groter. Niet alle buren waren blij met de spiegelwand. Artsen van het Erasmus MC maakten bezwaren. Om de privacy van patiënten te waarborgen wordt het spiegelglas aan die kant met folie bedekt, waardoor het effect van beslagen ramen ontstaat.

Een nieuw depot voor de 151.000 kunstwerken van Boijmans, dat onlangs de deuren sloot voor een verbouwing van zeven jaar, is nodig omdat de opslagkelders onder het museum regelmatig met wateroverlast te kampen hadden. Directeur Ex kwam met het idee om naast het museum een voor het publiek toegankelijk depot te bouwen, in plaats van een dichte ‘doos’ op een bedrijventerrein.

Nergens in de wereld bestaat nog zo’n openbaar depot, waar bezoekers zelf of onder leiding van een gids kunnen ronddwalen in de collectie, waarvan meestal maar een fractie zichtbaar is. Ex: “Mensen hebben geen idee wat er zich allemaal achter de schermen van een museum afspeelt. Hier kunnen ze zien hoe we de collectie verzorgen.” De kunstwerken worden getoond in dertien ‘zwevende’ vitrines in het atrium, waar ook zigzagtrappen komen in de stijl van Piranesi, bekend van zijn fantasiebouwwerken.

In het gebouw (15.000 m2, kosten 85 miljoen euro) kunnen particuliere verzamelaars en bedrijven ook opslag huren voor hun kunstverzameling. 40 procent van de beschikbare ruimte is inmiddels verhuurd. Boijmans verwacht gemiddeld 120.000 bezoekers per jaar.