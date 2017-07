De nieuwe 'Making a Murderer' duikt in een wereld van misbruik

Het lijk van een non, gevonden op een verloren stukje land in een buitenwijk. Een kapelaan die zich vergrijpt aan de meisjes op de katholieke meisjesschool. Een geheimzinnige 'Father Bob' die bij deze verkrachtingen aanwezig is. Herinneringen aan herhaald seksueel misbruik die pas twintig jaar na dato naar boven borrelen. Nee, dit is niet de verhaallijn van het nieuwe seizoen van 'Twin Peaks', maar die van Netflix' zevendelige documentairereeks 'The Keepers', over de verdwijning van en moord op Cathy Cesnik, een 27-jarige non en lerares Engels aan de Archbishop Keough High School in Baltimore. Cesnik verdween in november 1969 en haar lijk werd twee maanden later op een veld aangetroffen door een wandelaar. Haar moordenaar is nooit gevonden. De zaak belandde in de ijskast, tot enkele jaren terug twee oud-leerlingen van Cesnik, die hun geliefde lerares Engels nooit waren vergeten, aan het speuren sloegen en daarbij een beerput open trokken.

Het onderzoek van deze zestigers, de zich vastbijtende 'terriër' Gemma Hoskins en de bedachtzame Abbie Schaub, wordt in de serie gevolgd door regisseur Ryan White. Hij beoogde met deze documentairereeks vermoedelijk eenzelfde sensationeel effect als spraakmakende voorgangers in het true crime-genre, met name het recente Netflix-succes 'Making a murderer'. Die serie zorgde voor heropening van de zaak tegen Brendan Dassey, samen met hoofdpersoon Steve Averey verdacht van moord.

Vage speculaties Zo'n vaart zal het met 'The Keepers' niet lopen. Niet dat de inhoud niet sensationeel interessant en complex is. De speurders stuitten bij hun onderzoek naar de moord op Cesnik op een affaire van seksueel misbruik op de school. In de jaren negentig kwamen twee leerlingen naar voren met (deels hervonden) herinneringen aan misbruik door kapelaan Joseph Maskell en andere priesters, in de tijd dat ook Cathy Cesnik aan de school verbonden was. De suggestie is dat Cesnik mogelijk wist van het misbruik en is vermoord voordat zij met die kennis naar buiten kon treden. De glimlach op de zwart-witfoto van de priester krijgt steeds meer duivelachtige trekken White bouwt het spannend op. Getuigenissen worden nagetrokken, familieleden geïnterviewd. Donkere beelden van de lege school begeleiden de vreselijke verhalen over bedreigingen en verkrachtingen in het kantoortje van de kapelaan. Documenten worden opgegraven, archieven nageplozen. Steeds weer komt de zwart-witfoto van de priester met hoornen bril in beeld, wiens glimlach steeds meer duivelachtige trekken krijgt. Iedere aflevering begint met de foto's van de leerlingen van de meisjesschool, onder wie we de slachtoffers herkennen. Zes komen er in de serie aan het woord. Er wordt betoogd dat deze slachtoffers de mond is gesnoerd, en dat de kerk misbruikplegers de hand boven het hoofd heeft gehouden. Alleen jammer is dat serieuze verklaringen evenveel aandacht krijgen als minder geloofwaardige verdachtmakingen. Waarom een hele aflevering besteden aan de getuigenis van de ex-vrouw van een mogelijke betrokkene, die beweert dat zij van hem een ketting heeft gekregen die mogelijk van Cesnik was. En dat hem dat tot de moordenaar maakt. Zulke vage speculaties brengen je niet dichter bij een antwoord op de kernvragen: wie zat er achter de moord op Cathy Cesnik? En: wat wist de kerk?

