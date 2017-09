De nieuwe bundel van Dimitri Verhulst is geschreven om te zingen, zo lijkt

Geïnspireerd door de regels van Billy Paul schreef de Vlaamse Verhulst een reeks van vijf gedichten over liefde en afscheid. De schoonheid van liefde bezingt hij en het verlangen de onvermijdelijke aftakeling niet te laten bestaan. En dat doet hij zo dat je ingesponnen raakt - aards en weemoedig.

Laten wij al afscheid nemen,

nu het niet moet,

nu het nog vrolijk kan.

Met niet eens per se alleen maar mooie zinnen, maar wel met regels die ergens blijven haken, die je blijft neuriën, net als met goeie liedteksten.

Ondertoon

De melodie van die openingsreeks blijft als een soort ondertoon de hele bundel aanwezig. Ook in de ontroerende serie ‘De dochters worden wakker’, waarin hij teder toont hoe jonge meisjes vrouw worden: “Zij is bezig het kind in haar / behoedzaam af te pellen,/ traag en laag per laag.” In taal die nu eens licht dan weer vet aangezet is, en rijm met soms een lome erotiek voelbaar: “Later, als zij lenig ligt luit te wezen.”

En dan zijn er de ‘Coördinaten’, een serie van 21 even levendige als rauwe miniatuurtjes. Ze bieden inkijkjes in levens van alledaagse en bijzondere mensen, in bedompte kamers waar ‘langwerpige gezichten’ de sperziebonen naproeven, in de belegerde stolp waar Mariëtte ‘haar angsten vetmest met de gazet’, ze tonen een land waar Eddy Merkcx de ‘gewijde iconografie van het lijden’ verbeeldt. Het zijn kleine scènes, die laten zien dat Verhulst in de eerste plaats prozaschrijver is, die in een paar rake lijnen een karakter kan scheppen.