De natuur op zijn chicst

Informatieve jeugdboeken zijn van alle tijden, maar er is een duidelijke trend naar steeds mooier en luxueuzer uitgegeven titels. Zo brengt Fontaine jaarlijks zo'n tien non-fictie titels waar je hebberig van wordt - met extra's als linnen omslagen, uitklappagina of reliëf, en vaak versierd met adembenemend mooie illustraties.

Zoals 'Wild van katten' van de Britse illustrator Owen Davey, dat een kennismaking biedt met tientallen kattensoorten, van de kleine roestkat tot de koninklijke tijger. Davey, die wereldwijd wordt bejubeld om zijn sterke grafische ontwerpen en educatieve apps, illustreert helemaal digitaal. Tijgers, leeuwen en jachtluipaarden tekent hij roestbruin tegen een tomaatrode of zee blauwe achtergrond. De margay, een kleine katachtige uit Centraal- en Zuid-Amerika, verstopt hij tussen het groene gebladerte van het oerwoud. Het papier heeft een subtiele schittering. Houd je het boek in de zon, dan verdiepen zich de kleuren.

Davey betoont zich in zijn dierenboeken een enthousiast ambassadeur van het dierenrijk

De wetenswaardigheden over de katachtigen zijn kort, maar interessant, en er spreekt liefde uit. De Borneose nevelpanter krijgt een rozet voor de allerlangste hoektanden; de leeuw voor zijn harde brul die tot acht kilometer verderop te horen is. Davey betoont zich in zijn dierenboeken een enthousiast ambassadeur van het dierenrijk. Koop vooral producten met keurmerk, is zijn advies. En: als je wilt speuren naar wilde katten, doe dat dan als ecotoerist. Dan breng je geld in het laatje van plaatselijke natuurbeschermers.

Ook nieuw verschenen is 'De grond onder je voeten' van het Britse duo Charlotte Guillain en Yuval Zommer, waarin je een kijkje neemt dwars door de aardbol. Het binnenwerk is één grote uitklappagina van tweeëneenhalve meter, die je meeneemt vanaf het straatoppervlak tot het binnenste van de aardkern en die zich aan beide kanten laat lezen en bekijken.

'De grond onder je voeten' laat heel mooi zien hoe in een sterk ontwerp lezen en kijken kunnen samenvallen

Het geeft een fascinerend kijkje in alle ondergrondse bedrijvigheid. Je komt langs boomwortels, kabels, regenwormen, botjes, riolen en metrogangen en reist langs gesteente, mineralen, fossielen en dierenholen weer terug naar boven. Die enorme lap papier kun je zowel vouwen als uitklappen. Zo kun je je een voorstelling maken van hoe diep dat is: 6370 kilometer. 'De grond onder je voeten' laat heel mooi zien hoe in een sterk ontwerp lezen en kijken kunnen samenvallen.

Charlotte Guillain - De grond onder je voeten

Ill. Yuval Zommer Fontaine; 20 blz. € 17,95 Vanaf 6 jaar

Owen Davey - Wild van katten

Fontaine; 40 blz. € 16,95 Vanaf 9 jaar

Oordeel: Sterk ontwerp, prachtig uitgegeven