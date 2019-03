De musical als kunst: William Spaaij probeert het met ‘Stil in mij’

Drie jaar geleden verklaarde musicalacteur William Spaaij (36) al hartstochtelijk, via Facebook, dat de musical ook in Nederland gezien moet worden als een kunstdiscipline. En dat het geen ‘vies – ik mag er niet van houden – uitgespuugd genre’ is. Een standpunt dat wordt ondersteund door de Raad voor Cultuur, die pleit voor méér experimenten in musicaltheater.

Een pleidooi naar Spaaij’s hart en juist nú regisseert hij zijn eerste musical: ‘Stil in mij’, met jonge makers en ruimte voor experiment. Spaaij: “Het is belangrijk om onderzoekende en grensverleggende musicals te maken, om het genre meer body te geven. Ik weet niet of ik met Stil in mij vernieuwend ben, maar ik probeer het wel, wat vaak niet gebeurt bij musicals.

“Veel musicals worden gemaakt als entertainment en om geld mee te verdienen. Dat vind ik ook helemaal prima hoor. Maar daarnáást wil ik verhalen vertellen die mensen bewegen en aan het denken zetten, of die mensen verbinden. Dat gebeurt al wel, maar de musicalwereld kan hierin nog een slag maken.”

Hij bewerkte grondig het script dat Dick van den Heuvel ooit voor de proefversie schreef en hij voegde Nederlandse popsongs toe. Naast het titelnummer van Van Dik Hout onder meer ‘Oceaan’ van Racoon, ‘Schouder’ van Jim en ‘Open je ogen voor mij’ en ‘Mens’ van BLØF. Welk verhaal wil hij hiermee vertellen?

Spaaij: “Het gaat over vrienden die elkaar uit het oog waren verloren en die weer bij elkaar komen nadat een van hen is overleden. Daar tussendoor tik ik de bredere problematiek van mid-twintigers aan. Het lijkt alsof zij alles hebben in hun wereld vol mogelijkheden. Maar het is juist voor hen moeilijk om te ontdekken wie ze zijn en keuzes te maken. Ze krijgen vaak burn-outs en worden jong ongelukkig. Ik wil dat je hun struggle voelt.

“Bij de try-outs afgelopen weken merkte ik dat het een pittig stuk is geworden, want de personages zijn niet lief voor elkaar. Heel herkenbaar hoe onaardig mensen doen wanneer ze zelf ongelukkig zijn. Uiteindelijk doen ze hun ‘schilden’ steeds verder af, de vermommingen van hun ego, en daar diep onder voel je de vriendschap weer. Al is het niet duidelijk of ze elkaar na die confrontatie nog terug gaan zien.

“Het is de liefde-sucker in mij die het ook wil hebben over verbinding en liefde. We zijn enorm geïndividualiseerd, maar één karakter zegt ook dat we uiteindelijk allemaal behoefte hebben aan een knuffel. Dat zal in ieder stuk dat ik nog wil maken, terugkomen, want het is de boodschap van de wereld: liefde, verbinding en samenzijn.”

William Spaaij. © ANP

‘Annie is kritischer’ Dit najaar regisseert Spaaij ‘Annie’, de bekende Amerikaanse musical. Hoe rijmt hij dat met zijn hang naar experiment en vernieuwing? “Dat is juist interessant. Ik neem gewoon de ruimte om het stuk aan te passen, want het verhaal van een weesmeisje dat gelukkig wordt met een miljardair, kán eigenlijk niet meer. Ik zal een deel van de romantiek behouden, maar Annie gaat wel kritischer naar de miljardair kijken en híj zal zich veel sterker ontwikkelen en zich afvragen waar hij mee bezig is. De nieuwe vertaling past bij mijn visie en heeft veel meer kloten. Ik neem bewust het risico dat mensen mijn versie niet leuk vinden, want juist door risico’s te nemen kun je vernieuwen.” Stilinmijdemusical.nl. Première op zondag 31 maart, Hoofddorp. William Spaaij (36) speelde (hoofd-)rollen in musicals, waaronder ‘Footloose’, ‘Mary Poppins’, ‘Ramses’, ‘De kleine blonde dood’, ‘De Tweeling’, ‘Hair’ en ‘Was getekend, Annie M.G. Schmidt’. Hij kreeg zeven nominaties voor de Musical Awards, waarvan hij er drie won. Met ‘Stil in mij’ maakt hij (na een pilot-versie hiervan) zijn officiële debuut als musicalregisseur.

