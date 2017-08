De moderne autist leeft in een bubbel of onder een stolp

Echte alternatieven zijn er niet, maar van iemand die in zijn eigen wereld leeft, kun je sinds een jaar of tien ook zeggen dat hij 'in zijn (eigen) bubbel' leeft. Deze aan het Engels ontleende uitdrukking wordt vooral gebruikt voor mensen die zichzelf afschermen voor invloeden van buitenaf. Het leenwoord bubbel (bubble is Engels voor lucht- of zeepbel) gebruiken we sowieso wel vaker als iemands persoonlijke levenssfeer min of meer losstaat van de realiteit. Gelukkig komt er ook nog weleens iemand 'uit zijn bubbel'.

Bij 'in een bubbel leven' ligt de nadruk op vrijwillige afzondering en gebrek aan realiteitszin. In de betekenisverwante metafoor 'in een cocon leven' draait het daarentegen om veiligheid en bescherming tegen de boze buitenwereld.

Door dit betekenisverschil is 'in een cocon leven' geen volmaakt synoniem van 'in zijn (eigen) bubbel leven'. En ook niet van autistisch zijn. Wat dat betreft is de metafoor 'onder een (kaas)stolp leven' beter geschikt.

Die uitdrukking wordt echter meestal gebruikt in verband met politici. Vooral van parlementsleden die geen voeling met het volk hebben, wordt geregeld gezegd dat ze 'onder de Haagse kaasstolp zitten'.

