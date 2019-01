De midwinterhoorn is weer helemaal terug

Twee langgerekte bromtonen vechten zich een weg door de dichte mist die boven het Twentse platteland hangt. Een lage toon wordt opgevolgd door een hogere waarna een trage en diepe ­melodie klinkt, zo’n dertig seconden lang. Het weemoedige geluid geeft een somber gevoel, maar heeft tegelijkertijd iets warms. Voor een onbekende zijn de klanken vanuit de mist misschien mystiek, een bekende weet dat de periode van het midwinterhoornblazen weer is aangebroken.

Ieder jaar trekken midwinterhoornblazers er vanaf de eerste zondag van advent op uit om de zogeheten oude roep – ook wel ’n oal’n roop (Twente) of d’olde roop (Achterhoek) – ten gehore te brengen. Zo ook op deze decemberavond in het Twentse Oldenzaal, niet ver van de Duitse grens.

Het tweetal vertegenwoordigt de nieuwe generatie midwinterhoornblazers waar in Overijssel en Gelderland ijverig naar wordt gezocht. Precies vijf winters terug kreeg het midwinterhoornblazen in de twee Oost-Nederlandse provincies de status van immaterieel cultureel ­erfgoed. Die erkenning bracht met zich mee dat er energie moest worden ­gestopt in het doorgeven van de traditie op een nieuwe lichting, om deze in ­leven te houden.

Tussen de veelal op leeftijd zijnde ‘toeteraars’, zoals de blazers zichzelf ook wel noemen, vallen twee jongelingen op. Bo (12) met lange blonde haren en Bram (16), wiens korte kuif schuilgaat onder een donkere pet. Beide dragen trots de lange houten hoorn aan een koord om de schouder, om hem zo nu en dan aan de lippen te zetten. Bo krijgt daarbij nog een beetje hulp, het lange, houten instrument is nog wat aan de zware kant. Diepe tonen schallen over het land.

Enthousiast

Dat lukt aardig stelt Hermy Oude Veldhuis, nadat hij van zijn fiets is gestapt. De man met baard wist eerst met een zakdoek de druppels van zijn bril: “Het is niet om jullie dat ik hier sta te huilen hoor, foi wat is het koud vanavond.” Oude Veldhuis is ‘veurman’ van de Mirrewinterhoornbloazers uit ­Oldenzaal en nauw betrokken bij het werven van jeugd. “Dit jaar zijn er weer twaalf nieuwe leerlingen van zes tot negen jaar oud die met ons oefenen. Zij staan echter nog niet bij ons op straat.” Oudere leden gaan wel mee met ­‘demonstraties’, op kerstmarkten, bij wandelingen en op scholen. “Je moet zichtbaar zijn om nieuwe mensen ­enthousiast te krijgen, dat is precies wat wij doen”, aldus Oude Veldhuis.

Bram is het roerend met zijn leermeester eens. “Prachtig toch, deze traditie? Ik vind het mooi dat we dit in stand houden, ook omdat veel mensen in de buurt onze aanwezigheid waarderen.” Een blazende buurman bracht Bram bij de midwinterhoornvereniging. De scholier bespeelt het instrument nu vier jaar en weet er alles van. Zijn hoorn heeft hij zelf gemaakt. “Het belangrijkste is de happe”, zegt Bram terwijl hij het losse mondstuk aanwijst. “Als die niet goed is, dan klinkt je hoorn nergens naar. Omdat ieder zijn hoorn iets anders maakt en men verschillende houtsoorten gebruikt, klinkt iedere hoorn uniek. Dat maakt het zo leuk.”

Met zijn zestien jaar is Bram voor de vereniging op een kritieke leeftijd aanbeland. Straks gaat hij studeren, en wie weet waar hem dat brengt en of hij dan nog blijft blazen. “Het kan inderdaad dat ik er een paar jaar tussenuit ga en even niet lid ben van het buurtschap, maar het bespelen verleer je niet. Ik ben zeker van plan het blazen later weer voort te zetten”, zegt Bram. Voor Oude Veldhuis is het afwachten. “Dit jaar vertrokken er twee jongeren naar Groningen voor de studie, de toekomst zal uitwijzen of die later de hoorn weer oppakken.”