De metropolis is niet in één hokje te vangen

Fotografen kun je verdelen in categorieën. De een gaat op de knieën om details in natuur, mens of wereld uit te lichten die de meeste mensen ontgaan. De ander kiest voor de panoramablik, het overzicht, de afstand. Sommigen gaan voor het gepolijste plaatje, anderen willen juist de rafelranden tonen. Categorieën als deze, stempels, vooroordelen en hokjes maken de wereld overzichtelijk. En een beetje saai.

De Duitse fotograaf Michael Wolf (1954, niet te verwarren met Trump-biograaf Michael Wolff) speelt met ons hardnekkige hokjesdenken: in zijn werk komen klein en groot, mooi en lelijk, goed en slecht steeds samen. Hij is degene die de flats van Hong Kong van grote afstand fotografeerde, zo scherp en strak dat het een abstract schilderij lijkt. Kijk je van dichtbij dan zie je dat het leven achter ieder raam anders is. Hij is ook degene die in Tokio metroreizigers fotografeerde met hun gezicht tegen het beslagen raam, hun ogen gesloten. Ondanks de claustrofobische mensenmassa tonen ze zo onbewust een heel intieme, tijdloze kant van zichzelf.

In het Fotomuseum in Den Haag is vanaf vandaag een groot overzicht van zijn werk te zien, het eerste van deze omvang in Nederland. Wat een feest. De foto's zijn geordend per serie, zo spring je als bezoeker zonder moeite van de Japanse metrofoto's naar de wolkenkrabbers van Chicago, en van Parijse schoorsteenlandschappen naar een Duits mijnwerkersstadje in 1976.

Tekst loopt verder onder de foto

Kosmopoliet

Dat springerige is typisch Wolf, hij is een kosmopoliet. Hij werd in 1954 geboren in München, groeide op in de VS en Canada, keerde terug naar zijn geboorteland voor een studie aan de kunstacademie van Essen, en vertrok in 1994 naar Hongkong als reportagefotograaf voor Duitse tijdschriften.

Hij raakte er onder de indruk van stoelen. Stoelen waarvan de zitting drie keer is gerepareerd. Waarvan een van de poten bestaat uit twee bakstenen en een haspel, een ander is gespalkt met een plankje en ijzerdraad. Een blauwe ribfluwelen zitting op een stapel dakpannen. Een stalen frame waar je dankzij een zelfgeknoopt web van touwtjes toch op kunt zitten. Slimme knulligheid. Stoelen die hij in Chinese steden tegenkwam, en bewonderde om hun schoonheid, de vindingrijkheid van de eigenaars. Sommige stoelen nam hij mee - er staan er een paar in Den Haag - andere fotografeerde hij. Zo laat hij zien dat zo'n standaardobject, een tijdloos gebruiksvoorwerp, gemakkelijk een eigen karakter krijgt.

Het tegenovergestelde trof hem ook: bij zijn laatste grote commerciële reportage over Chinese fabrieken kwam hij in 2003 in een fabriek waar medewerkers aan de lopende band plastic speelgoed maakten. De arbeidsomstandigheden waren abominabel, de eindproducten schattig en bedoeld voor onschuldige kinderen.

Tekst loopt verder onder de foto