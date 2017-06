De melodische koers van Kurt Rosenwinkel belooft wat voor de toekomst

Is veel hedendaagse jazz niet te academisch en complex? Die vraag wordt de laatste jaren wel gesteld en niet onterecht. Het spelniveau is namelijk zo ongelofelijk hoog dat dit vaak alle focus en inzet van de musici vergt. Vooral op harmonisch en ritmisch vlak gebeurt dan nog zoveel dat ook van de luisteraar de volledige aandacht wordt gevraagd. Hoe interessant en niet zelden indrukwekkend dat ook allemaal is, dikwijls krijgt diezelfde luisteraar het gevoel dat toch ook iets mist. Iets dat die hondsknappe muziek levendiger maakt.

De melodieën blijven net zo bij de luisteraar als wespen op een zomers buitendiner

Om die reden richten sommige jazzmuzikanten hun blik inmiddels wat vaker op pop en rock of dance. De puur- en directheid, de energie en opwinding, daar valt nog wel wat af te kijken. Gitarist Kurt Rosenwinkel heeft zich recent ook in dat kamp geschaard. De Amerikaan gooide het op zijn nieuwste cd 'Caipi' compleet over een andere boeg. Meer dan jazz voeren Braziliaanse en andere zomerse pop de boventoon, tezamen met jaren zeventig fusion en soul, jaren tachtig new wave en nog zo een en ander. Daarmee is het nog niet bepaald muziek die een beginnend gitarist met een weekje oefenen onder knie heeft, maar het brandpunt ligt momenteel wezenlijk elders dan voorheen. Rosenwinkel legt nu de nadruk op melodieën die net zo bij de luisteraar blijven als wespen op een zomers buitendiner.

Daarmee is al wel gezegd dat aan de dappere stap van Rosenwinkel ook nadelen kleven. In de eerste plaats is het materiaal wisselvallig. Soms sterk, soms zoet op het kitscherige af. Nu Rosenwinkel min of meer de frontmanpositie deelt met zanger, gitarist, toetsenist Pedro Martins komt de band ook wat stuurloos over. Heel verstandig, niet op de aloude jazzmanier alles volplempen met solo's, maar wat dan wel? De uitvoering is nog problematischer. Rosenwinkel en alle andere zingen nogal wispelend. Ook de rest is opvallend rommelig.

Toch waren er een paar lekker fel gespeelde passages die vertrouwen gaven dat uit deze koerswijziging iets moois groeit. Rosenwinkel kan de fabuleuze gitarist blijven die hij is, maar te hopen is dat de volgende keer iemand anders zingt.

