De makers van Kursk zetten de Russen flink te kijk

Ha, daar hebben we ‘m weer, de fijne Vlaamse acteur Matthias Schoenaerts, deze keer als de Russische duikbootkapitein Mikhail Averin. Even is er ook de schrik: een Russisch verhaal waarin iedereen Engels met elkaar praat, geregisseerd door de Deen Thomas Vinterberg en met optredens van de Franse Léa Seydoux, de Britse Colin Firth en de 89-jarige Zweedse Bergman-acteur Max von Sydow. Kortom: een Europese potpourri, geproduceerd door België en Luxemburg.

Maar het valt mee. ‘Kursk’ is vernoemd naar de Russische nucleaire onderzeeër die in 2000 na een explosie naar de bodem van de Barentsz-zee zonk. In de film die in de verte herinneringen oproept aan de Duitse duikbootklassieker ‘Das Boot’, weten de ruim twintig matrozen zich zo goed en zo kwaad als het gaat te verschansen in een van de compartimenten, wachtend op redding die maar niet komt. Aan wal komen ze er namelijk niet uit.

De angst om ge­zichts­ver­lies te lijden en marinegeheimen prijs te geven, preludeert

Het Russische reddingsmateriaal blijkt verouderd. Tegelijkertijd zijn de Russen te trots om de hulp in te roepen van de parate, Britse marine. De angst om gezichtsverlies te lijden en marinegeheimen prijs te geven, preludeert.

Drama aan boord Kursk vertelt een uitermate dramatisch hoofdstuk uit de recente Russische geschiedenis. De filmmakers zijn daarbij niet te beroerd om de Russische legerleiding flink te kijk te zetten. Het drama aan boord (steeds meer water, steeds minder zuurstof) wordt vakkundig afgewisseld met de reacties van de machteloze en steeds bozer wordende Russische vrouwen en kinderen thuis. Aan de ene kant zien we de stuntelende Russen, aan de andere kant de toesnellende, tot afwachten gedwongen Britten. Vinterberg, bekend van ‘Festen’ en ‘Jagten’, weet de spanning er redelijk in te houden.