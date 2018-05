De Luizenmoeder genomineerd voor Nipkowschijf, André van Duijn krijgt oeuvreprijs

Wie de recensies van de tv-schrijvers regelmatig leest, had al kunnen vermoeden dat ‘De Luizenmoeder’ in het favorietenlijstje terecht zou komen. De humoristische serie van de AvroTros, over het reilen en zeilen op een basisschool, brak kijkcijferrecord na kijkcijferrecord en werd geprezen om haar karikaturale grappen en herkenbaarheid.

Ook ‘In het spoor van IS’, een tweeluik dat BNNVara eind vorig jaar uitzond, staat in het rijtje genomineerden. Programmamakers Sinan Can en Jochem Pinxteren reisden in die documentaire drie weken door Syrië en Irak in de hoop de opkomst en het einde van de Islamitische Staat te kunnen verklaren. Ersin Kiris, die in ‘Ersin in Wonderland’ (VPRO) als toerist en journalist met veel zelfspot naar vier populaire vakantieoorden als het Kruger Park reist, is de derde kanshebber voor de prijs.

Naast de drie nominaties is er een ere-Nipkowschijf voor het oeuvre van André van Duin, de komiek die zichzelf opnieuw uitvond als presentator van ‘Heel Holland Bakt’ en acteur in de tv-serie ‘Hendrik Groen’.

Over de eervolle vermelding heeft de jury lang gewikt en gewogen. Moest die gaan naar ‘De neven van Eus’ of toch naar ‘Dreamschool’ met Lucia Rijker? Uiteindelijk werd het de eerste, opvallend genoeg de derde serie op het lijstje waarin journalisten met een migratieachtergrond op reis gaan. In ‘De neven van Eus’ is het Özcan Akyol die op zoek gaat naar zijn familie in Turkije.

Op 21 juni wordt de winnaar bekend.