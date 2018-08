De Lowlands-bubbel voelde drie dagen lang heerlijk behaaglijk aan

Nile Rodgers is halverwege zijn concert wanneer wildvreemden elkaar gelukzalig in de armen vallen. De 66-jarige muziekveteraan heeft net 'We Are Family' ingezet, de Bravo-tent op Lowlands blijkt vele malen te klein voor de euforische disco-funk-soul-revue van deze grootmeester. Nile Rodgers en Chic geven op zaterdagmiddag een van de leukste shows van het festival, waarbij het publiek volledig uit zijn plaat gaat op de familieverpakking aan hits die hij over het publiek uitstrooit.

Dat het bij dit concert tot ver buiten de Bravo los ging zegt wel iets over Lowlands, dat dit weekend voor de 26ste maal plaatsvond nabij Biddinghuizen. Nile Rodgers, schrijver voor Madonna, Bowie en Daft Punk, slaat de perfecte brug tussen jong en oud, zwart en wit, hip en fout. Wat hebben we het met zijn allen in dit paradijsje in de polder toch maar mooi gezellig, op het mooiste, rijkste en leukste festival van Nederland.

Beloning

Maar wie zijn best deed, werd beloond. Zoals bij de dromerige wakker-word-pop van Luwten, wat was het mooi om de aanvankelijke spanning bij deze nog niet zo ervaren band gaandeweg te zien omslaan in enthousiast speelplezier. Taaier was het Canadese Rhye, met hun breekbare fluister-r&b. De Heineken-tent stroomde weliswaar leeg, maar wie de concentratie kon opbrengen werd meegevoerd in hun prachtig subtiele opbouw. De indieformatie Grizzly Bear was nog zo'n bedachtzame band die het onterecht niet bepaald gemakkelijk had. Net als bij het gezapige The War on Drugs een avond eerder bekroop de toehoorder hier een ongemakkelijk gevoel. Is er dan echt steeds minder plaats op Lowlands voor dergelijke kwaliteitsrock?

Best mogelijk. En dat is dan ten faveure van uitzinnige feestrap, waarbij alle tenten wel ramvol stonden. Zo was daar de zegetocht van De Jeugd van Tegenwoordig, die met gemak het Alpha-veld in één kolkende massa veranderde. Of het Nederlandse debuut van de Amerikaanse hiphopboyband Brockhampton, die het met zes springende jongens in witte shirts simpel hielden, maar o zo scherp bezig waren. Er was de vurige, boze grime van Stormzy en het aanstekelijke Leafs. Maar het toppunt was de gekte rondom vlogger-slash-rapper Joost, in een zowat ineenstortende X-Ray, met muziek die niemand boven de twintig begrijpt - en wat we hier dus ook maar niet gaan proberen uit te leggen.

Luwten © Jorgen Caris

Het contrast met het concert van Patti Smith, een uur later, had haast niet groter kúnnen zijn. Zij stond op het andere uiterste van die generatiekloof, en moest harder werken om die te dichten dan ze van haar afgelopen shows in Nederland gewend was. Dankzij haar imponerende stemgeluid, natuurlijk dankzij nummers als 'Because the Night' en 'Gloria', en dankzij haar onverzettelijke podiumhouding.

Maar vooral dankzij de poëzie van pure rock-'n-roll. Zonder opsmuk. Er is één rode draad op Lowlands die Smith haarfijn aanvoelt. Het niet aflatende verlangen naar vrijheid: people have the power.