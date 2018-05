De lieflijke boompjes in het decor van Mozarts ‘La finta giardiniera’.

Deze onwaarschijnlijk esthetische beelden die na al die jaren nog steeds op het netvlies gebrand staan, waren van de hand van regisseur, decor- en kostuumontwerper Karl-Ernst Herrmann. Deze week overleed deze opera- en theaterhervormer op 82-jarige leeftijd.

Het belang van Herrmann in de theater- en operawereld kan niet genoeg benadrukt worden. Samen met zijn echtgenote Ursel ontwikkelde hij een nieuw soort esthetiek in decors en kostuums, die wat hen betrof even belangrijk was als de regie van een stuk. Decor, kostuums en regie waren onafscheidelijk en konden elkaar in hoge mate versterken. Degene die de waarheid daarvan als eerste inzag, was operaintendant Gerard Mortier. Hij gaf de Herrmanns hun eerste echte regie-opdracht in de Munt in Brussel. Die productie van ‘La clemenza di Tito’ uit 1982 sloeg in als een bom. Classicistisch en wit, met wat kleurrijke accenten en met die marmeren hand uit het Capitolijnse Museum in Rome. De beschuldigende wijsvinger van dat beeld was iets om nooit meer te vergeten.

Het succes van die eerste productie werkt zelfs nog door in de enscenering van ‘La clemenza di Tito’ zoals die momenteel in Amsterdam te zien is. Toen Mortier intendant werd van de Salzburger Festspiele presenteerde hij zich daar met die Brusselse ‘Clemenza’ van Herrmann. Markus Hinterhäuser - nu intendant in Salzburg - was destijds Mortiers assistent. En als een soort eerbetoon aan Mortier programmeerde Hinterhäuser vorige zomer op zijn eerste eigen festival in Salzburg een nieuwe ‘Clemenza’ en gaf de artistieke verantwoordelijkheid aan Peter Sellars en Teodor Currentzis.

Het echtpaar werkte tot op de millimeter aan posities op de bühne