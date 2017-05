De liefde wint met Portugal het Eurovisie Songfestival, OG3NE elfde

Het gold dit jaar als één van de meest onderscheidende liedjes, met een ingetogen show, waar vooraf weinig van werd verwacht. Dat veranderde deze week toen Sobral de repetities overnam van zijn zus, die was ingevallen wegens Sobrals gezondheidsproblemen. Van maar liefst 17 landen kreeg Sobral vanavond de begeerde douze points namens de vakjury’s.

Sobral nam het publiek mee langs de straten van Lissabon, naar een fado-bar tegen sluitingstijd

De Nederlandse inzending OG3NE eindigde op een elfde plaats. De zussen Amy, Shelley en Lisa Vol zeiden vooraf dat ze vanzelfsprekend voor de winst gingen, maar na een sterke voorronde bleek het mooi gezongen, driestemmige ‘Lights and Shadows’ nét niet goed genoeg voor een top-10. En dat ondanks die douze points van Roemenië en Oostenrijk. Het nummer, maar vooral de show, bleek al helemaal niet ‘Songfestival’ genoeg om die glazen microfoon mee terug naar Fijnaart te mogen nemen.

Niet dat de show van de 27-jarige Sobral dat was – maar het in het Portugees gezongen liefdeslied alleen had blijkbaar genoeg kwaliteit. Sobral nam het publiek mee langs de straten van Lissabon, naar een fado-bar tegen sluitingstijd. Met nog een laatste port, deed de zanger zachtjes de belofte sterk genoeg te zijn om voor twee lief te hebben, in het door zijn zus geschreven nummer.

Favoriet Sobral gold vooraf als één van de favorieten. Gezondheidsproblemen – een dubbele hernia, en naar verluidt ook hartklachten – dwongen hem de repetities te laten overnemen door zijn zus. Repetities die hij overigens eenmaal in Kiev niet al te serieus nam. Na de juryronde nam hij bij de wedkantoren de toppositie over van Italië, gevolgd door Bulgarije. Gokkers blijken voorspellende gaven te hebben: de Bulgaar Kristian Kostov eindigde als tweede. OG3NE kon de zekere finaleplek niet opvolgen met een hoge eindnotering De delegatie van de organiserende omroep AvroTros was de afgelopen weken steeds optimistischer geworden. Tijdens de repetities in Kiev bleek dat de rimpelloze samenzang van de drie zusjes Vol het lied boven zichzelf deed uitstijgen. ‘Lights and Shadows’ was geschreven voor hun terminaal zieke moeder, die tot hun grote verrassing vrijdagavond tóch naar Kiev was afgereisd om haar drie dochters aan te moedigen. Deze boodschap en de samenzang maakten het nummer geliefd onder internationale songfestivalvolgers, maar het trio kon de zekere finaleplek niet opvolgen met een hoge eindnotering. Mogelijk ook doordat de zwakste uitvoering van hun lied vrijdagavond was – de doorloop waarop de vakjury’s hun oordeel baseren.

Veiligheidstroepen Het 62ste Songfestival in het International Exhibition Centre te Kiev vond dit jaar plaats onder spanningen met Rusland en de oorlog in het oosten van het land. Dat was duidelijk merkbaar in het straatbeeld, met 16.000 man aan veiligheidstroepen deed het stadsbestuur er alles aan om de veiligheid rond het festival te waarborgen. Die konden niet voorkomen dat tijdens de pauze-act van Jamala, de winnares van vorig jaar, een gezien de vlag vermoedelijk Australische fan het podium wist te beklimmen en zijn broek naar beneden trok. Ook was de Oekraiense presentatie even uit het lood geslagen toen de Israëlische inbeller bij het uitdelen van de punt plots aankondigde dat dit de laatste keer was dat Israël mee deed. De publieke omroep in het land wordt opgeheven, pas als de opvolger weer lid wordt van de omroepkoepel EBU kan het land weer mee doen aan het liedjesfestijn.

