De liefde van de vreemdeling gaat door de mond, laat 'Goed Volk' zien

Ik zap deze weken soms langs de herhaalde documentaireserie 'Three Wives, One Husband' (NTR, op woensdagen, eerder door collega Bas beschreven) waarin mensen begrip zoeken voor hun diep-christelijke, polygame levensstijl. Het verbaast me dat ik het nog bijna snap ook. En terwijl Stef Biemans zijn nieuwsgierigheid naar de Zuid-Amerikaan volgt in 'Over de rug van de Andes', is bij de VPRO vrijdags een nieuwe, heerlijke reisserie begonnen: 'Goed volk'. Dit keer niet met een correspondent die door een gebied reist en de mens portretteert in zijn geografische, economische of culturele omstandigheden. De Vlaamse kok en presentator Jeroen Meus (40) komt praten én koken voor mensen. Hij reist wereldwijd naar intrigerende leefgemeenschappen en wint via zijn gerechten het vertrouwen. Ook de liefde van de vreemdeling gaat door de mond.

Lees verder na de advertentie

Zonder nageslacht en vrolijk jong geschater dooft dit leven gewoon uit

Vorige week logeerde hij in een wegbordeel in Nevada en kookte voor de dames de sterren van de hemel. Zij deelden met hem hun eerlijke motieven en ervaringen (niet het bed). Die vrouwen verdienen bij Bella's zo tienduizend dollar per week. Meus ziet ze in stoeipakjes paraderen als een klant binnenkomt, maar hij spreekt ze ook over hun geheime agenda: studeren, financieel onafhankelijk worden, een toekomst verzekeren voor hun kind. Tja, die hoeren blijken gewoon goed volk.

Hij gaat de komende weken nog langs bij een extreem gelovige Canadese kolonie waar 182 inwoners allemaal samen eten; bij rekruten van het Vreemdelingenlegioen in Zuid-Frankrijk waar het eten tussendoor moet; bij Cubaanse boksers die op kip, bonen en rijst kampioenen lijken te worden. Eten is bij hem een deel van wie mensen zijn.