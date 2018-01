De legendarische Aston Martin DB4 gaat weer in productie

De DB4 de moeder van alle klassiekers noemen is misschien net iets te veel van het goede, maar dat deze Aston Martin warme gevoelens bij de autoliefhebber naar boven haalt, staat vast. Dat komt overigens niet helemáál door James Bond want die kwam in 1964 in 'Goldfinger' aanscheuren met een DB5, de vrijwel identieke opvolger van de DB4.

De Britse autofabrikant kent de sentimentele aantrekkingskracht van de supercar en heeft nu bekend gemaakt dat het doorgaat met de bouw van de DB4 GT Continuation, een speciale 'herbouw-versie'met net als toen, een 3,7 liter motor, 340 paardenkrachten en zes cylinders.

Aston Martin bouwde afgelopen jaar al een gelimiteerd aantal DB4's in de fabriek in Buckinghamshire, waar de sportwagen ook al van de band rolde tussen 1958 en 1963. Die 25 exemplaren - prijs: 1,5 miljoen pond per stuk - zijn nu allemaal verkocht. De verwachting is dat het daar niet bij zal blijven.

Een prototype van de DB4 © Trouw Vorm010

Volgens Andy Palmer, CEO van Aston Martin 'is het een genoegen om de productie officieel terug te zien keren naar Newport Pagnell': "Het is enorm bevredigend en volkomen gepast dat deze historische, maar ook ultramoderne faciliteit nu een belangrijk onderdeel van onze uitbreiding moet vormen." De Newport Pagnell-fabriek in het Engelse Buckinghamshire is goed voor 4500 manuren werk per auto.

De werkplaats biedt sinds 2003 onderdak aan Aston Martin Works, dat zich richt op reserveonderdelen, onderhoud en restauratiewerk. Het team bracht al talloze klassieke Aston Martins in de oude staat terug.

De DB4 GT won meerdere races, zoals Le Mans en Silverstone

Dat juist de DB4 is uitverkoren om in de reproductie te gaan is niet gek. Toen de in Italië ontworpen auto (het koetswerk komt van het gerenommeerde Carrozzeria Touring uit Milaan) in 1958 op de markt kwam, was de GT-versie een van de snelste personenauto's die te koop waren. De DB4 GT won meerdere races, zoals Le Mans en Silverstone. Met een topsnelheid van 243 kilometer per uur en een sprint van 0 tot 100 in ruim 6 seconden, is de auto ook nu nog bovengemiddeld rap.