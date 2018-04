De Kwis, Bassie & Adriaan, en de kracht van herhaling

Uit interviews valt op te maken dat een deel van het team zelf op het programma is uitgekeken. “Op een gegeven moment heb je alle woordspelingen drie keer gemaakt en dan denk je: wil je dat nog een paar jaar doen?”, zegt Rob Urgert op Televizier.nl.

Nederland zelf lijkt er nog geen genoeg van te hebben: een dikke 1,5 miljoen mensen zag zaterdag de vier mannen nog een laatste keer flink tekeergaan. Vooral de VVD kreeg ervan langs: de Kwismasters zetten op een rijtje welke liberale politici de laatste jaren allemaal zijn betrapt op leugenachtigheid en geritsel. De conclusie was dat in de bestaansperiode van De Kwis meer tijd in de gevangenis werd doorgebracht door VVD’ers dan door alle leden van motorbendes Satudarah en Bandidos bij elkaar. Het er ongezouten inwrijven: een ode aan de god Satiricus kan niet zonder.

De Kwis staakt nu dus die eredienst, waarbij ik me afvraag hoe erg herhaling nu helemaal is? Ooit openden nota bene Bassie en Adriaan mij hiervoor de ogen. Ik interviewde de clown en acrobaat - bepaald geen eendagsvliegen - terwijl ze in een kleedkamer van een sporthal in Amerongen voor de X-ste keer hun rimpels zaten weg te schminken. In de naastgelegen gymzaal kon je de kinderen al zenuwachtig horen giechelen.

De mannen legden me uit waarom: die kleintjes waren zo opgetogen omdat ze precies wisten wat er komen ging. En de komieken kenden hun taak: dezelfde liedjes brengen, vaste openingszinnen uitspreken en dito grappen maken. Kinderen pikken geen afwijkingen van het protocol: hun pret gaat via vaste regels. Bij volwassenen werkt het niet veel anders. Neem Graham Norton. Iedere week hekelt hij Trump en kiepert hij mensen onterecht uit zijn rode stoel. Heerlijke, tijdloze formule.