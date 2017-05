De kunstenaar die één met het park werd

Edward Clydesdale Thomson draagt een uniform. Een schort tot aan zijn knieën, een jasje met het patroon van een stalen hek erop gedrukt, en een grijs t-shirt met betonpatroon. Het is zijn kunstenaarsuniform, waarmee hij net als de tuinman en de bediening in het restaurant in functie herkenbaar is. Hij draagt het bij de rondleidingen over het terrein van de vroegere buitenplaats Frankendael in Amsterdam.

Thomson is daar sinds mei vorig jaar zeker drie dagen per week aan het werk. Hij maakt niet alleen fysieke kunstwerken, zoals het hek rond de vijver waar we straks langskomen, hij nodigt ook andere kunstenaars uit voor optredens of workhshops met het publiek, en hij schrijft teksten.

Ik besloot die teksten voor te lezen aan be­lang­stel­len­den, misschien is het het begin van een nieuw kunstwerk Edward Clydesdale Thomson

Die komen op de website, samen met de foto's die hij maakt, vertelt Thomson in de tuin, soms overstemd door rondom nestelende blauwe reigers. "Het zijn overdenkingen over mijn ervaringen hier, associaties, ideeën. Ik besloot die teksten voor te lezen aan belangstellenden, misschien is het het begin van een nieuw kunstwerk."

Kaarsrechte paden Huize Frankendael wordt sinds 2008 commercieel geëxploiteerd. Er is een restaurant in het achttiende-eeuwse pand, de andere kamers en het koetshuis zijn te huur voor vergaderingen en feesten. De tuin erachter, met kegelvormig gekapte dennen en kaarsrechte paden, staat open voor iedereen. Daarnaast stimuleert en financiert de Frankendael Foundation kunstenaars om in en om het huis te exposeren. Zo werd ook Thomson er gevraagd om een tentoonstelling te maken. Thomson groeide op in Schotland, en kwam na kunstacademies in Glasgow en Kopenhagen in Nederland terecht. Hij maakt vaak installaties en films over de door mensen getemde natuur: bij de Rijksakademie in Amsterdam maakte hij een installatie waarbij hij tuinhekken in de expositieruimte zette, zijn kunstwerken, metalen frames van huizen en gebouwen, stonden in de tuin, het raam van de expositieruimte haalde hij weg. Finlay maakte van de tuin zijn ten­toon­stel­lings­ruim­te en kon zo in eigen tempo en naar eigen inzicht werken Hij verwondert zich in zijn werk over de beperkingen die mensen zichzelf en de dieren en planten opleggen in openbare ruimtes, en over de vrijheden. Hoe gaan mensen met hun omgeving om, wat doen ze in een park of dierentuin? Wat zoeken ze er, welke ingrepen passen ze toe? De jaren na zijn afstuderen voelde Thomson zich vaak bekneld door het keurslijf van kortdurende tentoonstellingen in een kleine ruimte. Hij dacht aan Little Sparta, de tuin van beeldhouwer en dichter Ian Hamilton Finlay (1925-2006) in Schotland. Finlay maakte van de tuin zijn tentoonstellingsruimte en kon zo in eigen tempo en naar eigen inzicht werken, exposeren en de ruimte aanpassen. In plaats van die eenmalige tentoonstelling te maken, besloot Thomson, in overleg met de conservator, twee jaar lang op Frankendael aanwezig te zijn. Tekst loopt door onder afbeelding. Edward Clydesdale Thomson © Patrick Post

Wild en tam Thomsons project heet 'Wild care, tame neglect', een woordenspel met de tegenstellingen wild en tam, en zorg en verwaarlozing. Naast het fysiek maken en neerzetten van nieuwe kunstwerken horen ook zijn aanwezigheid, de rondleidingen en de website met logboek bij het kunstwerk. Zijn betrokkenheid als kunstenaar maakt hem voor langere tijd onderdeel van het huis en de tuin - een zeldzaamheid in het snelle kunst- en galeriewereldje. In een verwilderd deel bouwde hij een schuur om zijn spullen op te slaan, daar is kort geleden een kas naast gekomen, waarin hij kan werken. Ook het uniform hoort bij het project, hij liet het speciaal ontwerpen door kunstenaar Jason Coburn. Misschien is het mijn taak om dit hek te vervangen? Moet ik het maken of zal ik er iets anders voor in de plaats zetten? Edward Clydesdale Thomson Thomson gaat voor naar een vijver, in het midden van de tuin. Er staat een klein laagje water in het bassin, rondom plastic reigers, de rug naar het water. Met hun bek dragen ze samen een gesloten ketting van zwarte plastic vissen en krabbenscharen. De dieren vormen een hek rondom de vijver. De kunstenaar leest voor. Over de vijver, waar hij een eenvoudig hekje omheen ziet staan. Het is kapot. "Misschien is het mijn taak om dit hek te vervangen? Moet ik het maken of zal ik er iets anders voor in de plaats zetten?" Even verderop vertelt hij hoe hij op een dag door de dierentuin liep, op zoek naar een oplossing voor het hek. Bij de terugweg stuit hij op een rij reigers. Ze staan naast elkaar, opportunistisch wachtend op de vis die voor de dierentuinvogels is bedoeld. Thomson: "Zijn zij het echte hek? Bepalen zij wat er tot de fictie van de dierentuin behoort, en wat er tot het drama van de werkelijkheid wordt toegelaten?" Tekst loopt door onder afbeelding. Edward Clydesdale Thomson © Patrick Post

Reiger-en-vissenhek Op de website is te zien hoe Thomson het reiger-en-vissenhek vervolgens maakte. Hoe hij experimenteerde met de materialen. "Of het een kunstwerk is of een functioneel ding, ik weet het niet. Maar ik vind het interessant om bezoekers die vraag ook mee te geven." Begin augustus staat er tóch een tentoonstelling op de agenda. Thomson: "Een overblijfsel van het oorspronkelijke plan. Het blijkt zo lastig om van die traditie af te wijken, mensen klampen zich er graag aan vast. Dus er komen een poster en een plattegrond. Waar het om gaat, is dat mensen hier komen en het project ervaren. Het is elke dag weer anders." Of het een kunstwerk is of een functioneel ding, ik weet het niet Edward Clydesdale Thomson Er komen meer zichtbare kunstwerken in de tuin, zo blijkt uit de rondleiding. Een metalen standaard die uit een grote heg moet komen, met waterbekkens voor de vogels en een brievenbus waarin bezoekers vragen en opmerkingen kunnen achterlaten voor de kunstenaar. En als tegenhanger van het klassieke beeld van Orpheus dat nu eenzaam langs de rand van de tuin staat, maakt hij een beeld van een tuinman. Diens kruiwagen heeft Thomson al in de schuur. 'Wild care, tame neglect' van Edward Clydesdale Thomson is nog tot oktober 2018 bezig in Huize Frankendael in Amsterdam. Via wildcaretameneglect.nl kan ook een afspraak worden gemaakt.

