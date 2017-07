De krabbels en kronkels van Jean Dubuffet

Als je erop staat lijkt het een oneindig wit heuvellandschap met zwarte lijnen, de 'Jardin d'email' van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet (1901-1985). Het kunstwerk staat sinds 1974 in de beeldentuin van museum Kröller-Müller, midden tussen de bomen, en moet veel kinderen een eerste kunstherinnering hebben meegegeven. Dubuffet maakte verschillende soorten kunst en zou voor veel twintigste-eeuwse kunstenaars een voorbeeld worden.

Art Brut

Dubuffet was een laatbloeier. Hij volgde wel een kunstopleiding, verhuisde van zijn geboorteplaats Le Havre naar Parijs en mengde zich in het artistieke milieu, maar nam eerst de wijnhandel van zijn ouders over. Pas na een rondreis naar onder andere Nederland in 1934 pakte hij het schilderen op. Hij keerde zich meteen af van traditionele stijlen en geïsoleerde kunst voor de elite en was ervan overtuigd dat mensen zónder kunstopleiding het beste kunnen zien en begrijpen hoe in kunst de wereld samenkwam.

In 1944 had hij zijn eerste tentoonstelling, twee jaar later was de kelder van zijn Parijse galerie al omgedoopt tot de 'Foyer de l'Art Brut': een verzameling kunst gemaakt door 'marginale' kunstenaars, mensen die in psychiatrische instellingen verbleven of op een andere manier 'puur' op hun eigen impulsen werkten.

In 1950 reisde hij naar Zwitserland, waar hij de kunstverzameling bekeek van psychiater Prinzhorn, de man die al in 1922 de 'Bildnerei der Geisteskranken' had gepubliceerd en wiens collectie in 1937 in de beruchte 'Entartete Kunst'-tentoonstelling was misbruikt door de nazi's. In het Amsterdamse Outsider Art Museum zijn die kunstwerken, vaak verbluffend gedetailleerde fantasievoorstellingen, nu voor het eerst in Nederland te zien, mét het commentaar van de Franse kunstenaar op het werk.

Dubuffet zette een belangrijke stap in de serieuze waardering van dit soort kunst: Prinzhorn keek naar het ziektebeeld van de patiënten en vond daarom ieder werk goed. Dubuffet keurde op artistieke kwaliteiten; er waren er ook bij die niet goed genoeg waren, net als gewone kunstenaars.

