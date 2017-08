De koningin van de millimeter is terug

Ze noemt het ‘een overheerlijk gevoel’. Jaren van haar leven moest ze overslaan, nu zit ze weer in het creatieve proces. “Dat ik terug ben, dat ik iets maak, iets creëer. Dat doet me zo goed.” De grote, altijd zo sprekende ogen van Marlies Heuer (1952) staan ernstig. Blijdschap schemert er voorzichtig doorheen. Een zeldzame beenmergziekte hield haar drie jaar op het randje van de dood. Maar de koningin van de millimeter, de actrice die fijntjes gestileerde mimiek tot expressieve theatertaal verhief, is terug. Op het Zeeland Nazomerfestival, dat vandaag begint. Met een bewerking van ‘Uit de tijd vallen’, een boek waarin de Israëlische schrijver David Grossman, vijf jaar na de dood van zijn in Libanon gesneuvelde zoon, in poëtisch door elkaar gesneden monologen de pijn en het verdriet verkent van ouders die een kind verloren hebben.

“Ik had het plan al voor mijn ziekte”, zegt Heuer: “Het is een soort stemmenspel, dat erom vraagt er toneel van te maken. Artistiek leider Alex Mallems van Zeelandia (het organiserende theatergezelschap, red.) had het toevallig al van de uitgever gekregen, we hadden een eerste gesprek en ik was al met mijn vriend Jan - musicus Jan Kuijken - begonnen over de muziek. Het boek greep me zo aan, omdat Grossman erin slaagt kunst te maken van zoiets intiems als het gevoel van gemis. Met aan het eind een soort loutering: het benoemen en aanvaarden.”

“Ik zag het postuum ook als een voorstelling voor mijn vader: na de dood van mijn broer Martijn, die op zijn drieëntwintigste is verongelukt, wist hij daar in zijn lange leven geen woorden aan te geven; en werd almaar stiller. Terwijl wij zo’n vrolijk gezin waren.”

Confrontatie met leven en dood

“En toen werd ik ziek. Terwijl ik altijd een geweldige conditie heb gehad, kwam ik opeens amper meer vooruit en kreeg ik rare blauwe plekken op mijn benen. In september 2014 kwam de diagnose, MDS, voluit myelodysplastisch syndroom.” MDS is een ongeneeslijke beenmergaandoening waarbij de productie van bloedcellen ernstig is verstoord. Ziekteproces en symptomen kunnen per patiënt flink verschillen. Een prognose is niet te geven. Heuer: “Ik had totaal geen plek meer in mijn hoofd voor fantasie. Toch bleef Grossmans boek als gegeven in mijn onderbewuste hangen. In een psychotische fase bleek ik zelfs te praten over hoe ik het wilde gaan maken.

De mengvorm van taal en beweging stileren, er diagonalen mee door de ruimte trekken, daar houd ik van

“Toen ik zelf zo intens geconfronteerd werd met leven en dood, met het gevoel uit de tijd gevallen te zijn, heb ik eindeloos liggen malen om er grip op te krijgen. Ik heb het een paar keer behoorlijk opgegeven. Tot ik uiteindelijk toch door bleef leven - al blijf ik patiënt - en creatieve prikkels voelde. Vanaf de rand van de afgrond krijg je wel de neiging iets radicaal anders te doen en iets leuks te maken, maar mijn diepste ik wilde toch die ernst pakken. Tegelijk met het sprookje dat Grossman ervan maakt. Het is een ode aan de kunst en de verbeelding. Troostend net als een gedicht. Dat heb ik nodig om weer door te gaan. Zeker ook om de humor, de lichtheid die er tussen de regels door in zit. Dat komt ook door de manier waarop hij personages als archetypes van bijvoorbeeld vroedvrouw, onderwijzer of schoenmaker neerzet. Zelf ziet Grossman zijn verhaal zelfs wel in een operettedecor.”

De in Zeeland gekozen locatie is echter totaal anders: de loods van een voormalige fabriek. “Ik vond het eerst veel te groot”, zegt Heuer, “maar alle anderen waren meteen juist enthousiast. In relatie tot ons thema heeft het wel iets symbolisch. Zo’n leegte die je dwingt een appèl te doen op de verbeelding, van onszelf én het publiek, met de poëtische kracht van woorden. We gaan in elk geval met microfoontjes werken, want ik wil per se dat de personages gewoon, niet luid praten. Vanwege het intieme, het persoonlijke.”

In ‘Uit de tijd vallen’ staat een man, vijf jaar na dato, plotseling op om naar een niet te benoemen ‘daar’ te gaan om zijn dode zoon te zien. Hij loopt, in steeds grotere cirkels, om zijn huis, zijn dorp. Onderweg sluiten zich steeds meer mensen, die hun kind verloren, aan. “Misschien is reeds dit lopen zelf het raadsel en de oplossing”, mijmert een van hen. “Lopen kan je in een soort metafysisch zijn brengen”, zegt Heuer: “Ook theatraal is het ruimtelijke van lopen heel mooi. Soms, in die loods, zie je de man niet, maar je hoort hem wel. De mengvorm van taal en beweging stileren, er diagonalen mee door de ruimte trekken, daar houd ik van. Op de theaterschool gaf ik studenten altijd de opdracht iets te maken vanuit de beweging: Denk vanuit je lichaam.”