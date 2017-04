De koele keuken

De reclame van Ikea had zijn werk gedaan; ik droomde van Anki. Van Anki van Ikea, die volgens hun website daar ‘al ruim vijftien jaar de scepter zwaait als interieurdesigner’ en voor wie ‘het ontwerpen van keukens haar grote passie en specialiteit’ is.

Anki (volgens Ikea- traditie zonder achternaam) noemt zichzelf ‘keukennerd’ en gaat inderdaad grondig te werk: zij en haar team leggen wereldwijd vele huisbezoeken af om ‘bij mensen te koken en het ultieme keukengevoel te ervaren’. Al die huisbezoeken worden vervolgens geanalyseerd en uitgewerkt om tot betere keuken-ontwerpen te komen.

In mijn droom stond Anki in een hoekje van onze keuken stil te kijken en te noteren hoe ik een maaltijd bereidde. Geen aangename droom: ook in mijn keuken zwaaide Anki de scepter, ik vreesde steeds een misprijzende blik.

Hoofdschuddend noteerde ze in een ruitjesschrift wat ik allemaal verkeerd deed. Het was een variant op de beruchte examendroom. Ik zou zakken voor mijn kookexamen, dat was wel duidelijk.

De droom moest begonnen zijn met die reclame van Ikea, die ik ’s avonds zag, en die ik vervolgens in mijn slaap vermengde met een recente keukenervaring. Tijdens onze zomervakantie in Duitsland had ik mijn gezinsleden namelijk meegesleept op een architectuuruitstapje, een kleine rijtjeshuizen-bedevaart.

Nostalgie

In Frankfurt bezochten we Neues Frankfurt, een enorme nieuwbouwwijk met veel volkshuisvesting, die tot stand kwam tussen 1925 en 1930, tijdens de Weimarrepubliek. Het is een soort gigantisch Betondorp - het Amsterdamse buurtje uit begin jaren twintig.

Nieuw Frankfurt stond onder supervisie van architect Ernst May, die bewees dat niet alleen Nederlanders mooie rijtjeshuizen kunnen maken. Eén van die huizen is nog in originele staat en kan bezocht worden: het Ernst May Haus. Pronkstuk van dit alleraardigst museumpje is de keuken die ook in originele staat is gebleven.

Het is de zogeheten Frankfurt Keuken, een ontwerp van de Oostenrijkse architecte Margarete Lihotzky. Zij ontwierp in 1926 de eerste inbouwkeuken, en daarmee eigenlijk de eerste moderne keuken. Het is een model dat talloze malen gekopieerd is en daar ook voor bedoeld was: in Neues Frankfurt is de keuken maar liefst in zo’n 20.000 huizen uitgevoerd.

Al snel zagen we hoe modern en voor­uit­stre­vend deze keuken destijds geweest moet zijn

De keuken was klein en compact, we konden er nauwelijks met ons vieren in staan. Het leek wel een kombuis. Omdat de keuken klein was en er in onze ogen nogal ouderwets uitzag, en omdat nostalgie alles roze kleurt, leek de keuken knus. Maar dat was schijn.

Al snel zagen we hoe modern en vooruitstrevend deze keuken destijds geweest moet zijn, voorzien van de nieuwste technieken en snufjes: een gasoven, wasmachine, elektriciteit. Eerder een machinekamer dan een kombuis: hier diende niet gekookt te worden, maar werden apparaten bediend.

