De knellende petten van de museumdirecteur Beatrix Ruf

De positie van Beatrix Ruf als directeur van het Stedelijk Museum is onhoudbaar geworden, nu is gebleken dat zij eigenaar is van een kunstadviesbedrijf. Dat zeggen kunstadviseurs in reactie op het bericht, vorige week in NRC Handelsblad, dat Ruf naast haar baan in 2015 ruim vier ton winst maakte als kunstadviseur. “Als ik in haar schoenen zou staan, zou ik de eer aan mezelf houden,” zegt kunstadviseur Gerard de Kleijn, die tot vorig jaar directeur-bestuurder van Museum Gouda was en tot 2015 voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. “Een directeur van een museum kan geen nevenfunctie in advieswerk hebben, want je hebt de schijn altijd tegen,” zegt kunstadviseur Willem Baars.

Ruf is directeur van de bv Currentmatters, aldus NRC Handelsblad. In die functie adviseerde zij ook bruikleengevers van het museum, aldus die krant. In de jaarverslagen van het Stedelijk is de nevenfunctie niet te vinden. Bij haar aanstelling in 2014 heeft ze afspraken gemaakt met de voorzitter van de raad van toezicht, Alexander Ribbink. Nevenfuncties mochten haar baan van directeur niet in de weg zitten.