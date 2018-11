De klok van onze jeugd lijkt ­voorgoed stil te staan

Ik moest eraan denken toen ik afgelopen zondag al die regeringsleiders bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Parijs zag zitten: het onverdraaglijke Amerikaanse rijkeluiszoontje, het ijverige maar ­onopvallende Oost-Duitse tutje, die twee eikels uit Rusland en Turkije. Wat in hun jeugd verried dat ze hier ooit samen zouden komen?

Lees verder na de advertentie

Ik zeg: niets! Van beroemdheden krijg je nog weleens een onschuldig fotootje uit de zandbak of de schoolbanken te zien dat iets moet suggereren, maar voor de meesten van ons is zo’n biografie niet weggelegd en zo deemstert onze prehistorie langzaam weg.

De jeugd is niet alleen het ergst, maar ook het ge­heim­zin­nigst. Voor je het weet is het voorbij en moeten we het doen met gekleurde herinneringen

Degenen die er nog het meest van hebben meegekregen, je ouders en je broers en ­zussen, hebben er meestal een subjectieve, door familiebelangen vertekende kijk op. Zo beweerde een zus van mij eens dat ik in mijn jeugd een schop onder mijn kont had moeten krijgen, iets waarvan ik de noodzaak zelf in het geheel niet herinner. Toen ik pas geleden een oud-klasgenoot ontmoette, herinnerde hij mij eraan dat ik vroeger om de blits te maken tegen betaling sla met wurmen opat, een ­apocrief verhaal dat geloof ik nergens door ­gestaafd wordt.

Mijn bloedeigen vader, die ondanks zijn latere predikantschap de onchristelijke neiging had enigszins op te scheppen over zijn jeugd, of laten we zeggen die aan te dikken, maakte ons wijs dat hij op halve kruiken had geschaatst en in de jaren twintig van de vorige eeuw langs de weg van Utrecht naar Amersfoort, waar hij zo’n beetje geboren was, passerende auto’s had geteld, wel vijf op een dag!

Nee, de jeugd is niet alleen het ergst, maar ook het geheimzinnigst. Voor je het weet is het voorbij en moeten we het doen met gekleurde herinneringen.