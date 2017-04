De klik van het liedduo

Dat magische moment: de zanger haalt adem en spatgelijk zetten pianist en zanger in. Hoe doen ze dat? Andere mensen tellen eerst tot vier en dan beginnen ze nóg ongelijk. Sopraan Lenneke Ruiten en pianist Thom Janssen halen hun schouders op. Gelijk beginnen, dat is niets bijzonders. Een kwestie van ademhalen.

Achttien jaar vormen ze al een duo. Ze komen samen op, buigen voor het publiek, nemen hun plaats in, kijken elkaar even aan en beginnen.

Ze zijn het ook opvallend vaak met elkaar eens. Bijvoorbeeld over het feit dat een zanger en een pianist in een duo muzikaal gelijkwaardig moeten zijn, ook al gaat de aandacht van het publiek meestal uit naar de zanger, die frontaal naar de zaal gekeerd staat. Janssen: “De pianist en liedbegeleider Rudolf Jansen heeft een keer gezegd: ‘Als ik niet ben opgevallen, heb ik het goed gedaan’. Op zich klopt dat, maar zo voel ik het toch niet. Want een pianist kan een zanger zomaar een zware avond bezorgen.”

Gelijkwaardig

Ruiten: “Als een zanger straalt, komt dat vaak door de pianist. Het is heerlijk als een pianist de flow veroorzaakt, waarop je kunt zweven. Dan zing je met de wind in de rug. Een liedrecital is daarom een two-menshow van twee muzikaal gelijkwaardige partners.”

Ruiten, die komende week optreedt als jurylid in het Liedduoconcours, zingt liederen en opera. Haar operacarrière is een paar jaar geleden in een enorme versnelling geraakt. Ze zingt nu bij de grote operahuizen, in juni bijvoorbeeld in de Scala in Milaan: de rol van Konstanze in Mozarts opera ‘Die Entführung aus dem Serail’.

Hoe spectaculair dat ook klinkt, een lied zingen vindt ze veel moeilijker dan een operarol. “Opera is theater, het lied is poëzie. Je bent een verteller, je speelt geen rol. Voor een publiek staan en die poëzie vertolken, vind ik heel mooi. Maar óók heel moeilijk. Je hebt er een bepaalde kwetsbaarheid voor nodig, een speciale concentratie.

Opera is makkelijker: je hebt meer vrijheid om eens iets uit te proberen. Gaat het fout, dan is dat niet heel erg. Bij een lied wel, dat is immers een miniatuurschilderij. Het liedgenre is ook moeilijker qua stemtechniek. En dan moet je ook nog een spanningsboog van 45 minuten volhouden; en na de pauze nog eens.”

Dan is het fijn om een goede pianist achter je te hebben waar je op kan rekenen. Want ook al zijn ze muzikaal gelijkwaardig, het valt niet te ontkennen dat de pianist de zanger begeleidt en ondersteunt. Voor Janssen houdt dat bijvoorbeeld in dat hij de zanger vanuit een ooghoek in de gaten houdt.

“Ik ben er altijd mee bezig of een zanger wel lekker staat te zingen. Ik zie het bijvoorbeeld als Lenneke’s oog gaat tranen van de lampen. Als pianist moet je je dienstbaar en ondersteunend opstellen. Maar als de zanger nerveus of ongeconcentreerd is, valt er niets te ondersteunen, alleen op mentaal gebied. Dan moet je nog uitkijken dat je de zanger niet overschaduwt.”

Een van de dingen die de pianist moet volgen, is de ademhaling van de zanger. Janssen: “Als je als pianist een fractie te langzaam speelt, kan de zanger moeite krijgen om een melodielijn in één adem te zingen. Vreselijk om te horen. Daarom moet je als pianist de adem van de zanger voelen en volgen. Adem is altijd een belangrijk onderdeel van muziek. Een pianist die vaak met zangers speelt, is zich er meer van bewust dat alle muziek moet ademen.”

