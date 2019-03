De klassieker ‘De geheime tuin’ is opnieuw vertaald en leest vlotter dan ooit

Met een eigentijdse cover van Linde Faas is het boek klaar voor een nieuwe generatie. En dat is deze lofzang op de levenskracht meer dan waard, want 118 jaar na verschijning spreekt het verhaal nog tot de verbeelding.

Dat begint al bij de ongewone hoofdpersoon: Mary Lennox (10) is geen beminnelijk meisje, maar een uitgesproken lelijk, chagrijnig kreng. Dat ze in koloniaal India haar ouders verliest en naar het landgoed van een onbekende oom in Engeland wordt gestuurd, is natuurlijk sneu, maar haar arrogantie blijft afstotelijk.

Prikkelend, zo’n onsympathieke protagonist, daar wil je al over doorlezen - de geheimzinnige sfeer doet de rest. In het landhuis van Mary’s oom zitten veel kamers op slot en klinkt ’s nachts gehuil. Vlakbij is bovendien een ommuurde, afgesloten tuin waar sinds de vroege dood van haar tante al tien jaar niemand is geweest. Mary vindt de sleutel en ontdekt een bloemrijk beschreven, verwilderd paradijs. Samen met Dickon (12), de broer van haar dienstmeisje die naar gras en bladeren ruikt en goed is met dieren, knapt ze de tuin op.

Dat symboliseert ook Mary’s eigen ontwikkeling en die van een andere figuur, die hier onbesproken moet blijven: met het ‘wakker maken’ van de tuin, ontwaakt ze zelf ook. Van een dor, verwaarloosd kind, bloeit ze op tot een gezond, aardig meisje dat in staat is vriendschap te sluiten. Haar gedweep met het natuurschoon gaat ver - ze kust zelfs krokussen! - maar blijft in de context van dit oude boek charmant.

Zo ook de verheerlijking van de heilzame buitenlucht; Burnett verpakte hierin kritiek op de omgang met (zieke) kinderen in haar tijd. Uiteindelijk benoemt ze expliciet waar het haar om gaat: de magie van positieve gedachten kan verdriet, angst, eenzaamheid en zelfs lichamelijke klachten verdringen. “Waar een roos staat, beste vriend, kan geen distel staan.” Een vette moraal, maar tegen die tijd heeft Burnett je al zo betoverd met spannende wendingen en onvergetelijke personages dat je die op de koop toe neemt.

Oordeel: spannende wendingen, onvergetelijke personages, fris en bondig vertaald.

Frances Hodgson Burnett

De geheime tuin

Vert. Imme Dros Leopold; 225 blz. € 17,99 Vanaf 9 jaar

