De klassieke top-5 van Sandra Kooke

Frang brengt mij in jubelstemming, Milstein maakt mij melancholiek. De laatste maakte het album ‘La Sonate de Vinteuil’ met haar zus Nathalia, als sluitstuk van het traject voor de Nederlandse Muziekprijs. Haar intense musiceren deelt ze met Hannes Minnaar en Gideon den Herder in het Van Baerle Trio, dat Beethoven verkent. De heerlijk lichtvoetige Belgische pianist Julien Libeer laat Lipatti’s ‘Concertino in classical style’ feestelijk fonkelen. Igor Levit is verre van lichtvoetig op ‘Life’ (o.a. Busoni, Schumann, Liszt). Maar hij speelt zo intrigerend dat het album steeds weer wordt opgezet.

1. Maria & Nathalia Milstein - La Sonate de Vinteuil © Jeanette Vos001

2. Vilde Frang - Bartók, Enescu © Jeanette Vos001

3. Van Baerle Trio - Beethoven Pianotrio’s vol. 2 © Jeanette Vos001

4. Julien Libeer - Lignes Parallèles © Jeanette Vos001