De klassieke top-5 van Frederike Berntsen

Ook de violistes Lisa Batiashvili en Viktoria Mullova kwamen met opmerkelijke uitgaven, waarop ze zich profileren als vioolheldinnen. De een is ritmisch betoverend in Prokofjevs vioolconcerten, de ander hanteert een kraakheldere toon in Pärt. Cellist Steven Isserlis is een en al levendigheid met Chopin en Schubert. Zijn pianist Dénes Várjon begeleidt intens op een Erardvleugel uit 1851. Een uitsmijter van topniveau: Krystian Zimerman, die achter de toetsen swingt in Bernsteins ‘The Age of Anxiety’. Hij en dirigent Simon Rattle (Berliner Philharmoniker) maken het tot een feest voor de oren.

Lees verder na de advertentie

1. Krystian Zimerman - Bernstein: The Age of Anxiety © -

2. Viktoria Mullova - Pärt: Passacaglia e.a. © -

3. Pierre-Laurent Aimard - Messiaen: Catalogue d’Oiseaux © -

4. Lisa Batiashvili - Prokofjev: Vioolconcerten © -