De kangoeroe was ooit een springhaas die luisterde naar de naam kangaroe

Dat de kangoeroe vroeger een springhaas heette, komt doordat Hollanders die in de zeventiende eeuw de westelijke kant van Australië verkenden dit buideldier omschreven als een 'dier als een haes'.

Pas nadat kapitein James Cook in 1770 voet aan land had gezet aan de oostkust van Australië en daar zijn eerste buideldier aanschouwde, kreeg dat zijn huidige naam. Op Cooks vraag naar de naam van het dier, antwoordde een Aboriginal gangurru. Dat gangguru 'ik weet het niet' zou hebben betekend, zoals her en der nog te lezen is, is een hardnekkige mythe. In feite was gangguru de naam die de Aboriginals gaven aan de grote zwarte kangoeroe. De Engelsen verbasterden die naam tot kangaroo en namen deze term in gebruik als naam voor allerlei buideldieren in Australië, Tasmanië en Nieuw-Guinea.

Het Nederlands heeft kangoeroe ontleend aan het Engels, maar aanvankelijk werd het woord als kangaroe gespeld. In 1872 veranderde de spelling in kangoeroe, maar soms wordt nog – zelfs in Trouw – de officieel verkeerde spelling kangaroe aangetroffen. Een andere verkeerde spelling die vooral op internet populair is, kangeroe, is eveneens te verklaren, in dit geval uit de uitspraak: mensen spreken de eerste oe in kangoeroe nu eenmaal vaak uit als uh. Hoe verklaarbaar de misspellingen ook zijn, wie correct wil spellen, moet tot nader order de officiële schrijfwijze kangoeroe hanteren.

