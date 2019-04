De kaasdans van Krisztina de Châtel is toch te revolutionair voor de Alkmaarse dragers

Alles leek in kannen en kruiken, maar toen ging het feest toch ineens niet door. De wereldberoemde Nederlands-Hongaarse choreografe Krisztina de Châtel (75) had een soort ballet ontworpen voor de kaasdragers uit Alkmaar. Daarmee wilde ze de wekelijkse ceremonie van de kaasmarkt een extra ­impuls geven. Maar de heren haakten onlangs op het laatste nippertje af: de ledenvergadering van het kaasdragersgilde stemde de choreografie genadeloos weg.

“Doodzonde, heel jammer”, ­reageert De Châtel. Haar kaasdans zou vanaf 30 mei te zien zijn tijdens het Karavaan Festival, een programma vol activiteiten en optredens rond de identiteit van Alkmaar. “We hadden alles van tevoren uitgebreid besproken. Ik had de muziek al uitgezocht. De sfeer was perfect. En dan dit! Ik ben stupéfait.”

Bang voor een toneelstukje

Wat ging er mis? “Laat ik zeggen dat we verschillende verwachtingen hadden”, begint Engel Hopman (64), bestuurslid van het kaasdragersgilde. “Kijk, ons gilde bestaat nu 425 jaar. We zijn cultureel erfgoed. We doen die kaasmarkt elke vrijdag. Het is een en al traditie. Veel leden vreesden dat zo’n choreografie er toch niet in zou passen. Ze waren bang dat het te veel een toneelstukje zou worden.”

Maar dat zou nou juist níet ­gebeuren, had De Châtel bezworen. Ze wilde de kaasdragers absoluut niet forceren om ‘een dansje’ te doen waar ze door hun hoge leeftijd nauwelijks toe in staat zouden zijn. “Wat ik wel wilde, was een feestelijke opkomst. Ik had al marsmuziek uitgezocht waar je goed op kon ­lopen, niet te moeilijk. Ik wilde ook net iets minder kazen op de draagbaren. Met minder gewicht ben je wat wendbaarder.”