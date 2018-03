Inzet van de strijd is een aanzienlijke erfenis: drie villa's (waarde: tien tot vijftien miljoen euro) en de rechten op zo'n 1160 songs.

Van dit alles laat Hallyday, die eigenlijk Jean-Philippe Smet heette, niets na aan zijn kinderen Laura en David. Dat blijkt uit een handgeschreven testament, opgemaakt in Californië. Volgens het document meende Johnny dat hij ruimschoots aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Hij schonk de twee al onderkomens in Parijs en was niet kinderachtig met maandelijkse toeslagen. Laura, geboren in 1983 uit een relatie met actrice Nathalie Baye, kreeg twee appartementen. David (51) betrok het huis dat zijn vader deelde met zijn moeder, zangeres Sylvie Vartan.

De publieke opinie meent dat hier iets niet klopt. Kinderen, ook al zijn ze al zeer bemiddeld, zet je niet opzij. Dat principe is stevig verankerd in het Franse recht. Bovendien, verzekeren exen Vartan en Baye bijna dagelijks, kán het gewoon niet dat Johnny het zo heeft gewild. "Ik ken deze man, wij hebben van elkaar gehouden", zei Vartan. "Hij zou zoiets nooit doen."

Kwaadaardige weduwe

Johnny's weduwe Laeticia speelt in het drama de rol van kwaadaardige weduwe. De reputatie van haar familie helpt haar niet erg. Haar vader, André Boudou, is een oud-rugbyspeler die als zakenman vaak overhoop lag met de belastingdienst. Johnny heeft volgens Baye altijd een hekel gehad aan de broer van Laeticia, Grégory, die van zijn vader een nachtclub aan de Côte d'Azur erfde. Toch is deze Grégory aangewezen als executeur-testamentair, wellicht omdat Johnny de vaderlijke rol waardeerde die hij speelde voor Jade en Joy, de aangenomen tweeling die hij had met Laeticia.

Hoe dan ook, de juridische weg is lang en onzeker voor de kinderen Hallyday. Het Californische testament is van 2014 en er valt volgens Amerikaans recht weinig op aan te merken.

David en Laura hebben meer troeven in handen. Zo is er een zaak rond het postume album dat moet verschijnen. Dat project is in handen van Grégory Boudou. Broer en zus eisten eind vorige week bij de rechter inzage, om te zien of zij er 'artistiek gesproken' mee kunnen leven. Krijgen zij dat, dan is het mogelijk dat zij het project afblazen. De clan-Boudou heeft dus alle reden om aan te sturen op een akkoord.