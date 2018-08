De jonge en oudere generatie komt samen op het Once In A Blue Moon-festival

'Generaties' was niet het thema op het Once In A Blue Moon-festival, maar had het wel kunnen zijn. Het onderwerp kwam zaterdag bij de eerste editie van het festival voor Amerikaanse roots-muziek steeds terug. Te beginnen bij de concertgangers die voor het festival naar het Amsterdamse Bos waren gekomen. De fans bleken vooral afkomstig uit twee leeftijdsgroepen: jongeren tussen de 20 en 30 jaar en 50-plussers.

"We zien dat roots-muziek steeds populairder wordt", aldus festival-programmeur en -organisator Tom Ketelaar van concertpromotor Greenhouse Talent. "Maar wat nog ontbrak was een buitenfestival in de zomer, dus hebben we de stoute schoenen aangetrokken." Met succes, want de eerste editie was zaterdag ondanks het regenachtige weer met ruim vijfduizend bezoekers uitverkocht. Het betekent dat het festival volgend jaar een vervolg krijgt.

Op een festivalterrein met drie podia konden de bezoekers zich onderdompelen in roots-muziek in de meest brede zin, variërend van broeierige blues, opzwepende country, stevige rootsrock en ingetogen folk. Daarnaast bood het programma plaats aan bekende namen als Seasick Steve en The Mavericks en aan nieuwkomers als Erin Rae. De meeste artiesten waren uiteraard afkomstig uit Amerika, terwijl Tim Knol en DeWolff namens Nederland de eer hoog hielden.

En zoals bij de festivalgangers verschillende generaties acte de présence gaven, was dat ook bij de artiesten het geval. Want het waren uiteindelijk twee jonkies en een nestor die het meeste indruk maakten.