De Johannes Passion kun je in één dag leren

Of ik tevoren wel in een klasje heb gezeten of op zijn minst thuis van blad mijn partij heb geoefend? De Johannes Passion is immers een meesterwerk en ja, dat is toch echt wat anders dan zingen onder de douche, zo wordt tijdens een etentje de avond tevoren waarschuwend opgemerkt. En heus, hij kan het weten. Hij deed al vijf keer mee.

Wat een onzin, denk ik dan nog. ‘Scratchen’ gaat toch juist om pardoes en met twee benen tegelijkertijd in muziek springen? Zonder oefening vooraf, zonder stemtraining gewoon fijn een paar uren met wildvreemden een muziekstuk instuderen en ’s avonds uitvoeren?

En dus loop ik de volgende zondagochtend argeloos naar de Pieterskerk in Leiden, neuriënd uit mijn doucherepertoire. Eindelijk doen wat ik al zo lang wilde: scratchen.

Glimlachend denk ik terug aan een uitvoering van mijn schoolkoortje. Daar stond ik dan, als negenjarige in mijn nieuwe overgooier, vast overtuigd dat er in de zaal een kenner zat die me zou ontdekken. Een glanzende zangcarrière in het verschiet…

Het begint vertrouwd - handen wrijven en klappen- en al snel staan we te mi-mo-mi-ma-mo’en en Jo-jo-ha-ha-ha-nes te zingen om lekker los te komen in lijf en geest. De ‘Jo’ moet steeds hoger duidt de dirigent en 700 stemmen volgen. Om me heen kijkend zie ik vooral heel veel grijze haren, leesbrillen en stevige stappers. Grijsheid in haren en grijsheid in muziekboeken. Het eerste grijs is mijn voorland, het tweede vreeswekkend want de boeken vol noten zien er gebruikt en geleerd uit.

Bladmuziek

De notenbalk voor de altpartij staat gelukkig niet al te vol noten en geleid door mijn buren ga ik op in 700 stemmen. Dat gaat fijn. Gewoon zingen. Hoezo oefenen in een klasje? We bladeren door naar koraal 14. De eerste twee maten zijn voor de bassen, dan drie voor de sopranen gevolgd door ons alten, concludeer ik. Licht trots over zoveel bladleeskunst begin ik geconcentreerd af te tellen. Maat een, maat twee, maat drie. Maar dan opeens hoor ik de alten om me heen invallen. Uit de maat en uit de muziek rep ik me achter ze aan in de hoop ze nog in te kunnen halen. Wenkbrauwen fronsen, blikken worden geworpen. Ik begrijp het sein.

Hoe ik het ook probeer, de zanglust is verdwenen.

Stil wacht ik tot het einde, blij dat er een nieuw stuk op stapel staat. Maar blij ben ik maar heel even. Want o, hoe vreselijk vol staan die balken! Zwart van de noten die ook nog eens op en neer en op en neer gaan. Noten én tekst.

Ik stort me erin, hup van noot naar noot, laat de stembanden trillen, de adem in nood komen, de schouders op ooghoogte en bereik probleemloos het einde. Denk ik. Maar nee. De anderen zijn al een volle bladzijde verder.

En ik? Ik krijg een enorme flashback. Een flashback van jazzballetles tijdens mijn studententijd. Gekleed in een - naar bleek - foute, simpele korte broek stond ik daar, te midden van strakke lijven in flitsende pakjes. Kekke, snelle vrouwen. Ze stappen, draaien, zwieren en zwaaien en ik, ik kom steeds vijf seconden later. Zij hun arm alweer omlaag, ik net in de opwaartse beweging, zij naar achteren, ik naar voren.

De flashback maakt me moedeloos, deze zondagmorgen, en hoe ik het ook probeer, de zanglust is verdwenen. Verdwenen is ook de energie. Ik stroom leeg en sleep me naar de pauze. “Heerlijk hè”, zegt mijn buurvrouw tevree. Ik knik en maak me uit de voeten. Sneaky sluip ik de kerk uit, over de keitjes terug naar huis. Twee koppen thee en een stapeltje koekjes later ben ik weer boven jan en pak - uit lust in tegenpolen - de stofzuiger om precies op tijd, in de juiste cadans en volgorde rond te zwieren.

Terugdenkend aan de ochtend welt een gigantische bewondering op voor al die 700 (min 1) zangers en de orkestleden in me op. Wat een moed om eerst thuis zo goed te oefenen, wát een inzet en energie deze morgen. Uren oefenen en dan ook nog eens een uitvoering vanavond. Bewondering, bewondering. En een heel zeker weten: ook zonder overgooier zal ik nooit worden ontdekt.