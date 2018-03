De jazz van Kapok is nieuwsgierig en kent een gebrek aan egoïsme

Bij het vinden van een identiteit is het meest wezenlijke ook het moeilijkste: wie wil slagen, moet niet te veel vasthouden aan wat bij eerdere zoektochten al is gevonden. De jonge musici van het Nederlandse trio Kapok blijken daarin buitengewoon goed. Elke nieuwe plaat is beduidend anders dan de vorige, niet zelden leidt een nieuwe release tot het inslaan van een andere richting. Dat is al bewonderenswaardig, nog meer omdat Kapok het nodige te verliezen heeft. De band is immers vanaf zijn debuut in 2011 door zowel pers als publiek onthaald als een belangrijke belofte binnen de Nederlandse jazz.

Op hun nieuwste album 'Mirabel' heeft Kapok goeddeels afscheid genomen van het componeren. De drie plaatkanten worden gevuld met pure improvisaties die blijk geven van een brede oriëntatie. Talloze invloeden zijn traceerbaar. Van Miles Davis' elektrische periode tot aan Metallica. Van elektronische muziek, dance en zelfs industrial wave tot aan allerlei soorten jazz, rock, pop en filmmuziek.

Hoe divers de bestanddelen van Kapoks muziek ook zijn, ze vormen zowel op de plaat als live een organisch geheel

Ook qua sfeer is alles mogelijk. Soms klinkt er nauwelijks meer dan een ademtocht in een hoorn of cornet, een beheerste grom uit de gitaar en een bepleisterde vinger die zacht op een trommel slaat. Dan barst het los. Hoe divers de bestanddelen van Kapoks muziek ook zijn, ze vormen zowel op de plaat als live een organisch geheel. En hoeveel muzikale herinneringen en referenties de geïmproviseerde stukken ook oproepen, als ze iets naar voren brengen is het juist de eigenheid van deze band.