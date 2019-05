De imperfecties brengen de vermakelijke popshow van meidengroep Blackpink tot leven

Met de energie die voor aanvang van het optreden van de Zuid-Koreaanse girlband Blackpink in Afas Live hangt, zou je de huishoudens van een middelgrote provinciestad een week lang van stroom kunnen voorzien. Zelden een publiek gezien dat er zoveel zin in had. Als Rosé, Jennie, Lisa en Jisoo uit de podiumvloer naar boven schieten, vechten ongeloof en enthousiasme om voorrang - oh my god, ze staan er echt!

De enorme afstand tussen de fans en hun idolen houdt slechts een paar nummers stand. Dan richten de vier jonge vrouwen zich tot hun publiek en vallen ze met genoegen uit hun rol. Op een paar Nederlandse zinnetjes na ("ik heb jullie gemist", "goedenavond", "hoe gaat het?") lijken ze de hun welkomstwoord nauwelijks te hebben voorbereid. Een flink contrast met hun complexe choreografieën, die ze tijdens de toegift ook maar achterwege laten. Ze zijn gekomen als onaantastbare helden, ze verdwijnen als je beste vriendinnen.

Geen artiest rekende in Nederland de afgelopen drie jaar zo'n hoge toegangsprijs als Blackpink, zo blijkt uit cijfers van podiuminfo.nl. Honderdzesenzestig euro en achtentachtig cent (!), en dat voor een groep die slechts veertien (!) liedjes uitbracht. Voor dat geld kun je ook naar een driedaags festival. Fans mopperden op sociale media, maar uiteindelijk vonden bijna alle zesduizend kaarten een koper.

Tijdens het eerste optreden van de korte Europese tournee speelt Blackpink zijn complete oeuvre met verve. De zang, de raps, de danspasjes; de uitvoering is nagenoeg vlekkeloos. In dat 'nagenoeg' schuilt de kracht: kleine oneffenheden wekken de perfecte popsterren uit de veelbekeken videoclips werkelijk tot leven. Op special effects wordt niet bezuinigd. Visuals, lasers, vuurwerk, confetti; hoe meer, hoe beter. Het past bij de onstuimige muziek, een mix van pop, rap en iets gedateerde mainstream house.

Tijdens vier solo-optredens krijgen we enkele welkome rustpunten, waarbij vooral Rosé's uitvoering van Beatles-klassieker 'Let it be' in het oog springt. Dankzij het blokje covers wordt het concert richting schappelijke lengte opgerekt. Ook de vermakelijke compilatie van fanvideo's draagt daaraan bij. Minder geslaagd is het belegen instrumentale intermezzo door de solide vierkoppige liveband. Om maar te zwijgen van de autoreclame waarvoor het concert wordt stilgelegd - al speelt Blackpink daarin de hoofdrol, waardoor het niemand iets lijkt te kunnen schelen. Kanttekeningen bij een verder ontzettend vermakelijke avond. Een optreden van Blackpink is de overtreffende trap van entertainment, en meer poogt het niet te zijn. In dat streven is de groep ronduit geslaagd.

