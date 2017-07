De illustrator als superman

Hij tekent graag cupido's en skeletten, maar waarom? Dat kan illustrator Fadi Nadrous moeilijk onder woorden brengen. Hij is ook geen man van woorden; liever laat hij zijn tekeningen spreken.

Nadrous vluchtte in 2015 uit Syrië en liep een jaar lang stage bij de beeldredactie van Trouw. Met de illustraties op deze pagina's neemt hij afscheid van wat hij zelf een 'een droombaan' noemt. "De stage bij Trouw was een van de beste dingen die me ooit is overkomen."

Illustratie: Fadi Nadrous

Op de tekening links ziet u een zelfportret: Nadrous zit achter zijn bureau en tekent - uiteraard - een cupido. De rode cape leende hij van Superman, "niet omdat ik mezelf zo'n held vind, maar omdat illustrator een belangrijke baan is." Nadrous en zijn collega's maken geen plaatjes bij praatjes; ze voegen met hun tekeningen een extra laag toe aan de tekst, een eigen interpretatie en diepgang. De tekenaar is erop uit om uw gevoel te raken.

Die cape is niet omdat ik mezelf zo'n held vind, maar omdat illustrator een belangrijke baan is Fadi Nadrous

© Fadi Nadrous

Daaronder ziet u de lezers vlak nadat de krant is bezorgd. Vrolijk zijn deze lugubere, skeletachtige types niet, het is donker en het regent. Ongemakkelijk plaatje, hè?

© Fadi Nadrous

Maar dan slaan de Trouw-lezers - onder wie u misschien - de krant open en zien ze Nadrous' illustratie. De tekening treft ze recht in het hart: de cupido verlicht de lezers, maakt ze blij en geneest ze zelfs. Tot slot richt hij zijn pijl ook op de tekenaar zelf: "Zijn eigen illustratie brengt hem tot leven."

Zó belangrijk is dit werk dus voor Nadrous, die illustratie en grafisch ontwerp studeerde aan de kunstacademie van Damascus. Op de dag na zijn diploma-uitreiking in 2015 vluchtte hij uit Syrië, samen met zijn broer. Sindsdien is er veel gebeurd: Nadrous kreeg een verblijfsvergunning voor vijf jaar, leerde Nederlands (al spreekt hij nog net iets beter Engels) en verhuisde onlangs naar een kunstenaarsgemeenschap in Amsterdam.

Bij de krant voelde hij zich heel prettig. "Omdat er zoveel verschillende mensen met verschillende mindsets rondlopen, die toch samen één familie vormen." Hij gaat nu verder studeren, maar u zult bij de ontbijttafel vast nog wel eens op 'een Fadi Nadrous' stuiten. Kijkt u maar uit voor de cupido's; Fadi tekent er ook wel eens één met een handgranaat.

