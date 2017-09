De huisgenoten van een havenbaron

Het waren hun 'huisgenoten': de eeuwenoude heiligenbeelden die Jacques Schoufour en zijn echtgenote Ingeborg Martin verzamelden. Het echtpaar leefde letterlijk met Maria, Jezus, de apostelen, martelaars en profeten. De beelden stonden in alle hoeken van de woonkamer, op de schoorsteenmantel, in de keuken, hal en slaapkamer. En als het ging schemeren, werden er kaarsen gebrand in de kandelaars die twee monumentale engelen droegen. Dat het kaarsvet over de middeleeuwse beelden droop, vonden ze geen probleem. Ook hun meest kostbare exemplaren stonden niet in een vitrine, maar gewoon op het dressoir.

Vanaf zaterdag zijn de religieuze beelden uit de collectie Schoufour-Martin te zien in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. De presentatie is een eerbetoon aan de verzamelaars, die al hun beelden - het zijn er een kleine honderd - in 2014 nalieten aan het museum. Daardoor werd de verzameling middeleeuwse beeldhouwkunst van Boijmans in één klap verdubbeld. Al bij leven schonk het echtpaar delen van zijn verzameling aan het museum, maar ze mochten pas ná hun dood daadwerkelijk verhuizen. "Want zonder hun beelden konden ze niet leven", vertelt conservator oude kunst Friso Lammerts. Alleen in 2008 verlieten ze voor een paar maanden het huis voor een expositie in Boijmans.

Nu staan ze weer bij elkaar, in een museumzaal die niets heeft van hun oorspronkelijke huiselijke setting. "Je gaat hier natuurlijk geen bakstenen schoorsteenmantel nabouwen", zegt Lammerts. "Je kúnt de sfeer die er hing in dat huis ook niet herstellen." Maar het museum heeft ze - in de geest van de verzamelaars - op een enkele uitzondering na niet opgeborgen achter glas.

De conservator was erbij toen na het overlijden van Jacques Schoufour (1927-2014) - dertien jaar na zijn echtgenote - alle beelden hun huis in België werden uitgedragen. "Die ontruiming heb ik als heel treurig ervaren. Natuurlijk vond ik het fantastisch dat ons museum die magnifieke collectie kreeg, maar de beelden waren zo verbonden met hun leven en huis. Het was alsof met elk beeld dat werd weggedragen een stukje van hun leven verdween."

Na de schenking is de collectie grondig onderzocht. Daarbij bleek onder meer dat zes beeldengroepjes afkomstig zijn uit het Mariaretabel in de Sint-Goriskerk van Boussu-lez-Mons (België). Ze zouden daar rond 1914 zijn gestolen danwel in 1917 door de kapelaan verkocht omdat er geld nodig was voor de restauratie van de kerk. De herkomst kon worden getraceerd, omdat er een afbeelding bestaat van dit Mariaretabel (dat nog altijd incompleet in de kerk staat) voordat de beelden verdwenen. Lammerts: "De zaak is verjaard, maar we sluiten niet uit dat de beelden nog eens teruggaan naar deze kerk."

Vroegere beelden vonden ze te statisch en een beetje 'popperig', latere te gekunsteld. Beelden met de oorspronkelijke beschildering zijn zeldzaam, niet alleen vanwege de beeldenstorm in de zestiende eeuw. In de negentiende en begin twintigste eeuw werden religieuze beelden ook nog eens massaal van hun beschildering ontdaan. Lammerts: "Eerlijke houten beelden hadden toen de voorkeur, omdat die meer zeggingskracht zouden hebben." Door de levendige handel in heiligenbeelden zijn ze in die tijd ook op grote schaal uit de kerken gehaald en zelfs geroofd om te worden verkocht. De exemplaren in de collectie-Schoufour zijn vrijwel allemaal afkomstig van grote retabels, de beeldhouwwerken achter het altaar.

Paarden en hout

De fascinatie van Schoufour had niets met geloof te maken. Hij had geen religieuze achtergrond. "En hij was ook niet bepaald een zweverig type", zegt Lammerts. Jacques Schoufour was een Rotterdamse havenondernemer met belangstelling voor kunst. Zijn passie voor beeldbouwkunst ontstond toen zijn vrouw hem in 1977 een houten beeldje van de heilige Martinus op een paard cadeau gaf, omdat hij een liefhebber was van paarden én van hout.

Martinus te paard met de bedelaar,eind 16e eeuw. © RV

Als kind droomde hij ervan bosbouwkundig ingenieur te worden, maar het werd een carrière in de haven, net als zijn vader. Die was directeur van een havenbedrijf dat later fuseerde met andere bedrijven onder de naam van de bekende havenbaron Frans Swarttouw. Op zijn 28ste werd Schoufour directeur van het bedrijf van Swarttouw in de Rotterdamse Waalhaven. Enkele jaren daarvoor was hij getrouwd met Ingeborg Martin, de kleindochter van Swarttouw.

Het beeldje van Martinus was het begin van een verzameling van hoog niveau. Overhaaste aankopen deden ze niet en Schoufour betaalde nooit meer dan wat een beeld voor zijn gevoel waard was. Dat veranderde na de dood van Ingeborg. Lammertse: "Toen ging hij helemaal los, alsof hij voor twee moest kopen." Aan het eind van zijn leven kocht hij ook nog emaille plaquettes met religieuze afbeeldingen en een zeldzaam ivoren tweeluik, het topstuk van de collectie. Maar Schoufours lievelingen waren de calvariegroepen van Maria en drie vrouwen en Johannes en drie mannen op Golgotha, die na al die eeuwen nog zo levensecht overkomen. Een andere lieveling was de sculptuur van Joachim en Anna (de ouders van Maria) die elkaar omhelzen, nadat ze hebben gehoord dat ze een kind krijgen. De emoties op de gezichten, de blosjes op de verweerde wangen, de hand van Joachim op de schouder van Anna. Intens kon hij genieten van zijn dierbare huisgenoten.

'Gehouwen, gesneden, geschonken. Middeleeuwse beelden uit de collectie Schoufour-Martin, t/m 28 jan in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.