De hoogtepunten van Julidans geven het dagelijks nieuws een gezicht

De schreeuw komt uit haar tenen en mondt uit in diep gegrom. Ze lijkt wel een dier in doodsstrijd dat de laatste kracht uit haar lichaam perst. De schreeuw, elektronisch bewerkt tot een ijzingwekkende echo, knaagt zich een weg onder de huid.

De scène is een van de sterkere momenten uit ‘Unwanted’ van de Frans-Rwandese choreografe Dorothée Munyaneza. De voorstelling is een aanklacht tegen verkrachting als wapen in oorlogssituaties, een ‘vergeten’ probleem dat tijdens de genocide in Rwanda tussen de honderdduizend en een kwart miljoen vrouwen is overkomen en bij velen tot op de dag van vandaag tot maatschappelijke uitsluiting heeft geleid.

De geëngageerde productie, gebaseerd op interviews met Rwandese vrouwen, is een goed voorbeeld van hoe dans- en theatermakers reflecteren op deze tijd. Het internationale festival Julidans voor hedendaagse dans is wat dat betreft een staalkaart van de condition humaine en stelt vragen bij maatschappelijke hete hangijzers.

#MeToo

Het misbruik van macht en seksueel geweld is ook het thema van de Deense choreografe Mette Ingvartsen. Haar nietsontziende solovoorstelling ‘21 pornographies’ meandert via Markies de Sade en Abu Ghraib-oorlogsporno door de geschiedenis van de pornografie. Met de inzet van haar eigen poedelnaakte tanige lijf laat Ingvartsen zien dat het lichaam in een geseksualiseerde maatschappij steeds meer als een product wordt beschouwd en genot en machtsmisbruik met elkaar samengaan. Dat ze de onbehaaglijke trekken van de menselijke natuur zonder moreel oordeel durft aan te kaarten is niet alleen moedig maar ook noodzakelijk om kwesties als #MeToo beter te kunnen begrijpen.

Het sterke vrouwbeeld dat komt bovendrijven uit de zee van lichamen in ‘The Sea Within’ is een broodnodig antwoord op de popperigheid van hedendaagse YouTube-sterretjes. De Belgische choreografe Lisbeth Gruwez voert tien danseressen, in alle soorten en maten, in één kolkende meditatieve beweging over het toneel. Ze ondersteunen elkaar, rustig deinend op stil water, dan weer heftig op orkaansterkte, maar altijd in hun kracht. Valt er een vrouw uit, dan wordt ze opgevangen om vervolgens weer te worden opgeslokt door de groep. De opbouw van de voorstelling is te veel gebaseerd op losse associaties om als geheel te beklijven, maar hoe Gruwez een groepsdynamiek in beeld brengt, is wonderschoon.

Wat we dagelijks in de krant kunnen lezen, krijgt in Julidans een gezicht. De Iraans-Noorse choreograaf Hooman Sharifi brengt verhalen van bootvluchtelingen tot leven met dans. De Belgisch-Marokkaanse hiphopdanser Yassin Mrabtifi laat in ‘From Molenbeek with Love’ zien hoe het is om op te groeien met het stigma van de zondebokgeneratie.