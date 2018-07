De hoogopgeleide witte man domineert de literatuur. Hoe erg is dat?

De literaire wereld ligt onder vuur als 'bolwerk van witte mannen'. Vrouwen en migranten met een niet-westerse achtergrond komen er als schrijver moeilijk tussen, luidt de kritiek, want de meeste aandacht, prijzen en beurzen gaan naar witte mannen. Maar als het zo droevig is gesteld met de schrijvers, hoe zit het dan met hun romanfiguren? Vormen die net zo'n eenheidsworst, of zijn zij juist een toonbeeld van diversiteit?

Met die vraag in het achterhoofd zetten Utrechtse studenten Nederlandse letterkunde twee jaar geleden de zogeheten Personagebank op. Ze lazen alle 170 romans uit de groslijst van de Libris Literatuurprijs 2013 en turfden geslacht, leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep en opleidingsniveau van elk personage, volgens de criteria van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaronder valt seksuele voorkeur (nog) niet. 'Sociologen van de verbeelding' noemden ze zich, omdat ze als een soort sociaal wetenschappers de leefwereld van de roman in kaart brachten.

Dit betekent niet dat bijna alle vrouwen in Nederlandse boeken prostituee zijn. "In absolute aantallen valt het mee", relativeert Smeets. "Het gaat om slechts 16 van de 465 beroepen die bij vrouwelijke personages zijn genoteerd. Vaak zijn het bijfiguren, en als één roman er zes telt, dan vertekent dat meteen enorm."

Zo is ze meestal maar een bijfiguur, geen centrale held. De machtige rol van verteller krijgt ze al helemaal weinig toebedeeld; die ligt meestal bij een man. Wat verder opvalt, is dat de papieren vrouw een stuk lager is opgeleid dan haar mannelijke tegenspeler. Haar beroep staat vaak niet eens vermeld. Als je het al aantreft, is het werk doorgaans van een type dat laag scoort op de feministische meetlat. De twee meest genoemde 'beroepen' van vrouwen in de Personagebank zijn, na student en scholier: huisvrouw en prostituee.

Vrouwelijke personages zijn daardoor in de minderheid: ze vormen slechts 41 procent van de geturfde romanfiguren. Een profielschets van het gemiddelde vrouwelijke personage maakt bovendien duidelijk dat de vrouw in de roman op nog meer fronten het onderspit delft.

De oorzaak van deze uniformiteit is waarschijnlijk dat witte mannelijke auteurs niet alleen het literaire veld domineren, maar ook het liefst schrijven over mannen met ongeveer dezelfde leeftijd en achtergrond.

Het beeld dat eruit oprijst, zal sommigen droevig stemmen, want ook ín het boek domineren de witte mannen. Roel Smeets, promovendus Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en een van de initiatiefnemers van de Personagebank, schetst de typische romanfiguur uit de hedendaagse Nederlandse literatuur als volgt: "Een witte, hoogopgeleide man van westerse afkomst, relatief jong en woonachtig in de Randstad - meestal Amsterdam. Vaak is hij nog student. Als hij werkt, heeft hij bijna altijd een intellectueel beroep met een hoge status. Iets als schrijver, chirurg of advocaat."

Deze kleine literaire steekproef heeft uiteraard niet dezelfde representativiteit als een onderzoek van het CBS. Zo zitten er 150 mannelijke schrijvers en maar 81 vrouwelijke in: dat komt doordat de Libris-basislijst van 2013 al sterk uit het lood was, en ook door de algehele bevordering van mannelijke schrijvers binnen 'het literaire systeem' van uitgevers en recensenten. Toch geeft de Personagebank een aardige indruk van de romans die het publiek nu leest, zeggen de samenstellers.

Vrijwilligers hebben de bank ondertussen aangevuld tot 256 romans met in totaal 1127 personages. Er zitten vooral boeken van de laatste jaren in, met titels als 'Zomerhuis met zwembad' (2011) van Herman Koch, 'Vele hemels boven de zevende' (2013) van Griet Op de Beeck, en 'Schuld' (2016) van Walter van den Berg. Af en toe is er een uitstapje naar ouder werk van bijvoorbeeld Hella Haasse of Maarten 't Hart.

Fysieke termen

Maar al met al is het beeld weinig geëmancipeerd, beaamt Smeets. Het valt hem ook op dat vrouwelijke personages vaker in fysieke termen worden beschreven dan mannen. "Schrijvers lijken het uiterlijk van de vrouw belangrijker te vinden dan van de man", zegt hij. "In de roman 'Niemand in de stad' van Philip Huff worden vrouwen bijvoorbeeld steevast geïntroduceerd als 'de mooie...' of 'de aantrekkelijke...', terwijl het bij de mannen om hun intelligentie of hun sluwheid gaat."

Niet alleen vrouwelijke romanfiguren, ook Nederlanders met een niet-westerse achtergrond hebben in boeken een gemarginaliseerde positie: ze zijn ondervertegenwoordigd, krijgen vaak hooguit een bijrol en zijn bijna altijd laagopgeleid. De roman 'VSV' van Leon de Winter, opgenomen in de Personagebank, spant de kroon. Van de drie mannen van Noord-Afrikaanse afkomst die erin figureren, is de eerste een moordenaar, de tweede een terrorist en de derde een crimineel.

Leon de Winter © ANP

De blanke mannen in dit boek, vrijwel allemaal hoogopgeleid, werken als regisseur, schrijver, advocaat, politicus of priester. Zo'n scherpe tegenstelling kan ironisch bedoeld zijn, waarschuwt Smeets; je moet met je neus in het boek duiken om erachter te komen wat er werkelijk speelt. Maar de Personagebank laat in elk geval zien dat geëmancipeerde pluriformiteit binnen romans ver te zoeken is.