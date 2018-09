De hete herfst: tv stopt politiek erin, en haalt navelstaren eruit

Ik kijk verlekkerd uit naar aflevering twee van ‘Een klas vol ouders’ maandag (EO, gebaseerd op het Britse ‘Class of Mum and Dad’). Vaders en moeders die zelf weer zitten te worstelen met groep-acht-leerstof en met de autoriteit van de juf: heerlijk. Ik zou zelf ook wel willen weten of ik het nog allemaal kan. Ondertussen laat het programma van binnenuit zien welke stress kinderen en juffen in het onderwijs tegenwoordig hebben door de toegenomen toets- en regeldruk. Lange schooldagen, veel nakijkwerk en administratie.

Mijn dochter bijt er nagels van; op haar kleine school zijn twee juffen overspannen.

Precies nu de protesten van PO in actie tegen de verschraalde publieke sector aanzwellen, laat dit programma de microkosmos van een schoolklas zien. Serie ‘De Luizenmoeder’ had onze sluimerende interesse in de basisschoolwereld al wakker geschud, maar nu zien we vader Melvin en andere ouders echt beseffen hoeveel (ondergewaardeerd) werk daar op de vierkante centimeter wordt verricht.

Heel even vermoed ik dat Freriks in zijn geliefde Parijs een format zat te bedenken, zodat hij in die stad aan het werk kon

Een nieuwe weg Dit is zo’n nieuw programma waarvan je denkt: waar was het al die tijd? Dat geldt ook voor de zesdelige serie ‘Toms Engeland’ (NTR, dinsdag). Sportpresentator Tom Egberts is een nieuwe weg ingeslagen, nadat hij zijn arme Ierse en Engelse voorouders had leren kennen in ‘Verborgen Verleden’ (NTR). Zijn reis door pre-brexit-Engeland, het land van zijn bloedverwanten, roept de gedachte op: waarom heeft niemand hier eerder aan gedacht? In ‘Toms Engeland’ maakt hij een broodnodig én ontroerend portret van een eiland zo dichtbij en zo ver weg. Ik heb nooit beseft dat die Britten zo’n afstand voelden, en deze serie doet direct nadenken over de waarde én gevaren van ons Europese project. Het criterium ‘hier zaten we op te wachten’ valt niet van alle nieuwe tv-creaties te zeggen. Bij Philip Freriks’ zoektocht naar Nederlandse kunstenaars in het 18de- en 19de-eeuwse Parijs ontbreekt het ‘waarom dit? - waarom nu?’ aardig. Philip Freriks vertelt. © NTR Hij opent met de zin “Ik ben sinds 1966 ‘Een Hollander in Parijs’ (de titel)”, alsof die vanzelfsprekende romantiek al bestaansrecht geeft aan zijn programma. Als hij dan puur historisch in de voetsporen treedt van de vergeten bloemenschilder Gerard van Spaendonck rond 1774, krijg ik heel even het vermoeden dat deze televisieman in zijn geliefde Parijs een format zat te bedenken, zodat hij in die stad aan het werk kon. Misschien een beetje gemeen, maar ik zal toch niet de enige zijn die juist een tikje minder verliefd is op Parijs sinds Charlie Hebdo, Bataclan en rellen in les banlieues. Met dat gevoel doet Freriks niets. Dan trekt een programma met meer hedendaagse relevantie toch harder aan mijn afstandsbediening. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Als de onnavolgbare Gordon in ‘Gordon in Wonderland’ (RTL) Nederlanders opzoekt die nog exhibitionistischer zijn dan hij, wil je gewoon mee. Hoe hij zich overgeeft aan zo’n Bhagwan-meditatiesessie in hartje Amsterdam: da’s puur gluren bij de buren. Mag ook wel eens. Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie. U leest ze hier.

