De ‘hard- en lekkerste films’, is dat taalkundig mogelijk?

Het geval deed mij meteen denken aan een hilarisch gedicht uit 1922 van de bekende taalcriticus Charivarius. Die had bij de Vlaamse dichter Caesar Gezelle (een achterneef van Guido) de ­samentrekking ‘rid- en runders’ gelezen, en maakte dit belachelijk in een gedicht waar de meest potsierlijke samentrekkingen over elkaar heen buitelden: ‘vo- en vlegels’, ‘var- en vlinderken’. Het eindigde met ‘Ik wil nat- en morgenuur / met ­vul- en lippen loven!’

Je kunt niet zeggen ‘Hij werk- en slaapt genoeg’ en ook ‘een niet- en paperclipje’ is gek