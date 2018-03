De haat en de agressie dropen van de beeldbuis af

Want in de intrigerende 2Doc-aflevering ‘Het Wraakprotocol’ zagen we hoe Marian (62) een uitweg vond uit de vicieuze cirkel van extreme wraakgevoelens die culmineerden in woedeaanvallen, torenhoge bloeddruk en gewelddadig gedrag: “Ik sloopte ieder weekend m’n huis.”

In Veerbeeks methode worden de wraakzuchtige types aangemoedigd om in hun hoofd hun boosdoeners in elkaar te slaan

Zo te horen reageerde Marian zich niet af op anderen, zoals wel het geval was bij een tweede cliënt van therapeut Herman Veerbeek, Brian. Eerste indruk: een echte klootzak. Iemand die zijn handen niet thuis kan houden, ook niet als het om vrouwen gaat. Brian (47) is een oud-Joegoslaviëganger, die twintig jaar geleden getraumatiseerd terugkwam. “Knalde achter me een deur hard dicht, lag ik al op de grond.” Niemand die zijn angsten snapte, zijn omgeving lachte hem uit.

Na een leven vol ellende belandden beiden blijkbaar uiteindelijk bij Veerbeek. Die blijkbaar succes boekt met blijkbaar een nieuw soort therapie. Ja, ik houd wat slagen om de arm. Want wat de documentaire wél toont is dat in Veerbeeks methode de wraakzuchtige types worden aangemoedigd om in hun hoofd hun boosdoeners in elkaar te slaan. Met grof geweld. Afrekenen is afrekenen. Zo maakt Brian virtueel korte metten met zijn meerdere uit het leger, die hem in gevaar heeft gebracht. Het lucht op: “Ik heb jarenlang de verkeerde personen het ziekenhuis ingeslagen. Het had gewoon meteen hem moeten zijn.”