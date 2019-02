De Grote Taaldag: een vrolijke bespreking van problemen

Het is in de loop van de jaren wel geëvolueerd van een lezingendag naar een feestelijke dag met toeters en bellen, maar in de kern gaat het er nog steeds om dat taalkundigen uit alle uithoeken van het land een dag met elkaar praten over waar ze mee bezig zijn.

Want dat heb ik altijd het meest charmante van de lezingen gevonden: je zit niet te luisteren naar dichtgetimmerde conclusies van onderzoekers die ergens vier jaar over nagedacht hebben, maar je wordt geconfronteerd met problemen waar taalkundigen nu mee zitten. Wat je nog niet weet is vaak veel leuker dan wat je vastgesteld hebt.

Fonologen hebben al jaren een wereldwijde standaard van symbolen om klanken te beschrijven, zo'n standaard bestaat niet voor woorden en zinsdelen

De openingslezing gaf daar al een mooie illustratie van. De spreker merkte op dat fonologen al jaren een wereldwijde standaard hebben van symbolen om klanken te beschrijven, maar zo'n standaard bestaat niet voor woorden en zinsdelen.

Elke beschrijvende term daarvoor wordt problematisch als je hem binnen een taal of over verschillende talen heen gaat bestuderen. Neem iets eenvoudigs als de term 'onderwerp' ('subject' in de internationale wereld). Soms is dat het zinsdeel dat vooraan de zin staat, soms gaat het om degene die iets doet. In sommige talen is het een zinsdeel met een bepaalde uitgang, of komt het overeen in persoon en getal met het werkwoord. Wat is een onderwerp nu eigenlijk?

De voorzichtige conclusie was dat er misschien wel een standaard te bedenken is voor al die eigenschappen. Dat zou al heel wat zijn.

