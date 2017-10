De grote invloed van Beatrix Ruf keerde zich tegen haar

Precies een jaar geleden had het Stedelijk nog een jubelmoment. Beatrix Ruf, sinds 2014 artistiek directeur van het Amsterdamse museum, was met stip gestegen van plaats 22 naar de elfde plaats op de artistieke Power 100-lijst, een ranglijst over de meeste invloed op de internationale kunstwereld. Dinsdag maakte het museum bekend dat Ruf per direct haar taken neerlegt wegens 'speculaties in de media' die de reputatie van het museum kunnen beschadigen. Haar grote invloed heeft zich tegen haar gekeerd.

Uit onderzoek van NRC-Handelsblad bleek afgelopen donderdag dat haar bijverdiensten van haar persoonlijke kunst-adviesbureau, ter hoogte van 437.000 euro in 2015, waren weggelaten uit de lijst van bijverdiensten. Voor haar directeursfunctie krijgt ze wettelijk maximaal 181.000 euro per jaar. Bij haar indiensttreding zijn er afspraken gemaakt over de maximale bijverdiensten, die zou ze met deze extra inkomsten hebben geschonden.

Ruf staat bekend als iemand met een groot netwerk, en met name onder kunstenaars is veel bewondering over haar lef en inzicht.

Eerder deze maand publiceerde het avondblad al over een schenking van een met Ruf bevriende verzamelaar die een verhulde aankoop zou zijn van 1,5 miljoen euro, iets dat het museum ontkende. De Raad van Toezicht van het museum zal de komende maanden het functioneren van de leiding van het museum laten evalueren door twee externe experts, de resultaten zullen openbaar worden gemaakt. Ruf wordt nog drie maanden doorbetaald.