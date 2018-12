De grootste auteur waar u nog nooit van heeft gehoord

Ik liet eerder deze week zijn naam vallen. Gerald Murnane is 79, woont in een gehucht dat Goroke heet in het zuiden van Australië, op zo’n vijf uur rijden van Melbourne. Er wonen zo’n zeshonderd mensen.

Lees verder na de advertentie

Je kunt Murnane vinden in de plaatselijke golfclub, als hij er bardienst heeft en Carlton-bier verkoopt en zakjes chips. Hij schreef 14 romans, voor een kleine lezersschare. Een echt verhaal is in die romans niet voorhanden, ze worden omschreven als een soort meditatieve essays.

Zijn roman ‘The Plains’ geldt in die kleine kring als een meesterwerk; een minutieuze verkenning van het vlakke, Australische binnenland en zijn landeigenaren, gezien door de ogen van een verteller die er een film wil maken.

Hij vaart puur op zijn geheugen, verricht geen onderzoek bij het schrijven en als zijn geheugen zich niet aan de feiten houdt, kan hem dat niets schelen

Maar de meeste mensen hebben nog nooit van Murnane gehoord. Er is in Nederland niets van hem vertaald. Ik kwam Murnane’s naam onlangs voor het eerst tegen in een Duitse krant; daar is een van zijn romans zojuist vertaald en de bespreker betoonde zich lyrisch.

In Australië zelf heeft hij een kleine maar hechte aanhang, die steeds groter wordt. Zijn naam wordt er in verband gebracht met de Nobelprijs.

Twee werken kwamen dit jaar uit in Amerika. In maart wijdde The New York Times een groot artikel aan hem en noemde hem ‘de grootste auteur in het Engelse taalgebied waar u nog nooit van heeft gehoord’.

© Wim Boevin000

De verslaggever bezocht hem in zijn huis in Goroke, waar hij leeft met zijn teruggetrokken zoon. Gerald Murnane bewoont een ruimte in een bijgebouw. Daarin staat tegen een blinde muur een klein bureau met een typemachine, waarop hij met zijn rechter wijsvinger zijn romans tikt. Zijn bed is een stretcher die opgevouwen staat in het douchehok.